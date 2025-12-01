قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
فيريرا: ماقدرتش أشرح للاعيبة بالفيديو عشان النادي كان عليه فواتير متدفعتش

فيريرا
فيريرا
رباب الهواري

كشف البرتغالي فيريرا  المدير الفنى السابق لنادي الزمالك الأنه لم يتوصل لأي اتفاق مع نادي الزمالك بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة. 

وأوضح أنه أرسل إخطارًا رسميًا لإدارة النادي يتهمهم فيه بعدم الالتزام بوعودهم تجاهه، مؤكدًا تمسّكه بالحصول على كامل مستحقاته دون أي تنازل. 

وأضاف فيريرا خلال تصريحاته مع الاعلامى احمد شوبير :أنه تقدّم بالفعل بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لحفظ حقوقه بعد ما اعتبره “تجاهلًا مستمرًا” من إدارة النادي في حل الأزمة.

2. غياب دوره في التعاقدات داخل الزمالك

وتحدّث فيريرا عن ملف التعاقدات، مشيرًا إلى أنه لم يكن له أي دور في اختيار اللاعبين الجدد خلال فترة تدريبه الأخيرة للفريق. وأوضح أن اللاعب الوحيد الذي طلب التعاقد معه شخصيًا كان خوان بيزيرا، بينما جميع الصفقات الأخرى تمت دون الرجوع إليه. كما أكد أن قرارات رحيل عدد من اللاعبين لم تكن بموافقته، معتبرًا أن هذه الأمور أثرت على جودة الفريق واستقرار غرفة الملابس.

3. أزمة تقنية قبل مباراة الأهلي بسبب المستحقات

روى فيريرا موقفًا صعبًا واجهه قبل مواجهة الأهلي في الدوري، حيث لم يتمكن من شرح الخطة للاعبين عبر الفيديو كما اعتاد في المباريات المهمة. وقال إن النادي كان عليه فواتير غير مدفوعة للشركة المسؤولة عن توفير وتحليل الفيديوهات، مما أدى لإيقاف الخدمة. وأكد أن هذا الأمر أثّر على استعداد الفريق قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.

4. أزمة مالية داخل الفريق ودعم اللاعبين الشباب

وأشار فيريرا إلى أن العديد من اللاعبين كانوا يفكرون في عدم خوض التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، وأن الأجواء داخل الفريق كانت صعبة للغاية. وكشف أنه اضطر شخصيًا لمساعدة بعض اللاعبين الشباب ماديًا لتجاوز أزماتهم، لأنه لمس معاناتهم وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، معتبرًا أن ذلك الوضع كان من أكبر أسباب تراجع الأداء


 

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

السلوكيات السلبية

النقل تناشد المواطنين دعم حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات المرورية السلبية

سوبرجيت

سوبرجيت تؤكد التزامها بتقديم أعلى مستويات الخدمة عبر أسطول حافلات حديث وشبكة خطوط متطورة

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

اتحاد العمال يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

