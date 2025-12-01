فيريرا: ماقدرتش أشرح للاعيبة بالفيديو عشان النادي كان عليه فواتير متدفعتش

كشف البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق لنادي الزمالك الأنه لم يتوصل لأي اتفاق مع نادي الزمالك بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح أنه أرسل إخطارًا رسميًا لإدارة النادي يتهمهم فيه بعدم الالتزام بوعودهم تجاهه، مؤكدًا تمسّكه بالحصول على كامل مستحقاته دون أي تنازل.

وأضاف فيريرا خلال تصريحاته مع الاعلامى احمد شوبير :أنه تقدّم بالفعل بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لحفظ حقوقه بعد ما اعتبره “تجاهلًا مستمرًا” من إدارة النادي في حل الأزمة.

2. غياب دوره في التعاقدات داخل الزمالك

وتحدّث فيريرا عن ملف التعاقدات، مشيرًا إلى أنه لم يكن له أي دور في اختيار اللاعبين الجدد خلال فترة تدريبه الأخيرة للفريق. وأوضح أن اللاعب الوحيد الذي طلب التعاقد معه شخصيًا كان خوان بيزيرا، بينما جميع الصفقات الأخرى تمت دون الرجوع إليه. كما أكد أن قرارات رحيل عدد من اللاعبين لم تكن بموافقته، معتبرًا أن هذه الأمور أثرت على جودة الفريق واستقرار غرفة الملابس.

3. أزمة تقنية قبل مباراة الأهلي بسبب المستحقات

روى فيريرا موقفًا صعبًا واجهه قبل مواجهة الأهلي في الدوري، حيث لم يتمكن من شرح الخطة للاعبين عبر الفيديو كما اعتاد في المباريات المهمة. وقال إن النادي كان عليه فواتير غير مدفوعة للشركة المسؤولة عن توفير وتحليل الفيديوهات، مما أدى لإيقاف الخدمة. وأكد أن هذا الأمر أثّر على استعداد الفريق قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.

4. أزمة مالية داخل الفريق ودعم اللاعبين الشباب

وأشار فيريرا إلى أن العديد من اللاعبين كانوا يفكرون في عدم خوض التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، وأن الأجواء داخل الفريق كانت صعبة للغاية. وكشف أنه اضطر شخصيًا لمساعدة بعض اللاعبين الشباب ماديًا لتجاوز أزماتهم، لأنه لمس معاناتهم وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، معتبرًا أن ذلك الوضع كان من أكبر أسباب تراجع الأداء



