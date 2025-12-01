الجيش الملكي يشيد بسلوك مصطفي شوبير خلال مواجهة الأهلي

قدّم نافع الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم نادي الجيش الملكي المغربي، اعتذارًا رسميًا للنادي الأهلي وجماهيره بعد أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الرفاعي في تصريحات إذاعية عبر راديو ميجا إف إم أن هذه التصرفات كانت نتيجة مجموعة من الجماهير غير المنتمية للجيش الملكي، مؤكدًا أن أغلبية الحضور البالغ عددهم 22 ألف متفرج كانوا يشجعون بطريقة حضارية في الشوط الأول، بينما ظهرت هذه الفئة المؤذية في الشوط الثاني.



وأضاف أن جمهور الجيش الملكي الحقيقي حزين لما حدث، مشيدا بحارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير على سلوكياته الإيجابية خلال المباراة.

وأكد أن هذه الفئة لن يُسمح لها بحضور مباريات الجيش الملكي مستقبلًا، وأن العلاقات بين النادي والفرق المصرية متميزة ومتينة، وأن الحادثة تعتبر واقعة عابرة لم تؤثر على هذه العلاقات.