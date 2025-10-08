قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: حديث "من نفس عن مؤمن كربة" فيه 7 وصايا من النبي لبناء أمة قوية
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025
راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الـ46 من مصر إلى غزة
القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور
واشنطن: مبعوثا ترامب لن يغادرا مصر قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة
مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"
قطر وتركيا تنضمان في اليوم الثالث من محادثات السلام في غزة بمصر
كوشنر وويتكوف يصلان إلى شرم الشيخ لحسم مفاوضات صفقة غزة
إيجيبت كلاي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع حقن التربة الرملية بالطين
صعود تاريخي لأسعار الذهب عالميا والأوقية تتخطى 4,000 دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شركة Dell ترفع توقعات نموها بفضل الطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي

Dell
Dell
احمد الشريف

أعلنت شركة Dell، إحدى أكبر الشركات في مجال التكنولوجيا، عن مضاعفة هدفها لنمو الأرباح السنوية للسنوات الأربع القادمة ليتجاوز 15%، وذلك على خلفية الطلب الجامح على خوادم الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات مثل xAI التابعة لإيلون ماسك وCoreWeave. 

وتتوقع الشركة نمواً مركباً في الإيرادات يتراوح بين 7% و9%، صعوداً من تقديرات سابقة بين 3% و4%.

المزايا التنافسية والتحديات

تتفوق Dell بفضل سلسلة توريد قوية وعلاقات مؤسسية راسخة مقارنة بمنافسيها مثل Super Micro، والتي دفعت الشركة لرفع سقف شحنات خوادم AI لعام 2026 إلى 20 مليار دولار. 

وتدعم هذه الطفرة توسع المجموعة المسؤولة عن الحلول التحتية (خوادم وتخزين وبرمجيات)، والتي يتوقع أن تسجل نمواً في الإيرادات بين 11% و14%، في حين يظل النمو في الأجهزة الاستهلاكية محدوداً.

تأثير التقنية الجديدة على سوق الحوسبة

بحسب تصريحات المدير التنفيذي مايكل ديل، فإن الاتجاه الحالي لا يمثل سوى بداية عصر الذكاء الاصطناعي، رغم تقدم الشركة في هذا المجال منذ أكثر من عامين، حيث يتوقع استمرار النمو بوتيرة متسارعة وسط تطلع المؤسسات لتوسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في جميع القطاعات.

Dell CoreWeave xAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

أراضي

في 19 محافظة.. تفاصيل طرح 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

باسم يوسف

عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي

حادث تصادم سيارتين بأسيوط

بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

شعار الزمالك

الأسبوع المقبل | قرار رسمي في الزمالك برئاسة لبيب

ترشيحاتنا

الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد محطة المراغي

بعد 9 ساعات من الانقطاع.. انتهاء أعمال إصلاح محطة صرف المراغي وبدء ضخ المياه تدريجيًا بأسيوط

محافظ أسيوط يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بمحطة المراغي للصرف الصحي ويوجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال

محافظ أسيوط يتفقد إصلاح كسر مُفاجئ بمحطة المراغي ويؤكد عودة المياه تدريجيًا | صور

اسعاف - ارشيفية

الأجهزة الأمنية بأسوان تكشف لغز مصرع أم وابنتها.. وتلقي القبض على الجاني

بالصور

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد