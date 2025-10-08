شركة Dell ترفع توقعات نموها بفضل الطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Dell، إحدى أكبر الشركات في مجال التكنولوجيا، عن مضاعفة هدفها لنمو الأرباح السنوية للسنوات الأربع القادمة ليتجاوز 15%، وذلك على خلفية الطلب الجامح على خوادم الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات مثل xAI التابعة لإيلون ماسك وCoreWeave.

وتتوقع الشركة نمواً مركباً في الإيرادات يتراوح بين 7% و9%، صعوداً من تقديرات سابقة بين 3% و4%.

المزايا التنافسية والتحديات

تتفوق Dell بفضل سلسلة توريد قوية وعلاقات مؤسسية راسخة مقارنة بمنافسيها مثل Super Micro، والتي دفعت الشركة لرفع سقف شحنات خوادم AI لعام 2026 إلى 20 مليار دولار.

وتدعم هذه الطفرة توسع المجموعة المسؤولة عن الحلول التحتية (خوادم وتخزين وبرمجيات)، والتي يتوقع أن تسجل نمواً في الإيرادات بين 11% و14%، في حين يظل النمو في الأجهزة الاستهلاكية محدوداً.

تأثير التقنية الجديدة على سوق الحوسبة

بحسب تصريحات المدير التنفيذي مايكل ديل، فإن الاتجاه الحالي لا يمثل سوى بداية عصر الذكاء الاصطناعي، رغم تقدم الشركة في هذا المجال منذ أكثر من عامين، حيث يتوقع استمرار النمو بوتيرة متسارعة وسط تطلع المؤسسات لتوسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في جميع القطاعات.