جيف بيزوس: الذكاء الاصطناعي في فقاعة صناعية لكن المجتمع سيستفيد بشكل كبير﻿

صرح مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بأن الذكاء الاصطناعي يمر حالياً بمرحلة "فقاعة صناعية"، لكنه أكد أن التقنية "حقيقية" وستجلب فوائد كبيرة للمجتمع. جاءت تصريحاته خلال مشاركته في Italian Tech Week﻿ في مدينة تورين الإيطالية.

خصائص الفقاعة الحالية ﻿

أوضح بيزوس أن مصطلح الفقاعة يشير عادة إلى فترة من أسعار الأسهم المتضخمة أو تقييمات الشركات التي انقطعت عن أساسيات الأعمال.

وأشار إلى أن إحدى الخصائص الأساسية للفقاعات هي انفصال أسعار الأسهم عن أساسيات الأعمال، بالإضافة إلى أن الناس يصبحون متحمسين جداً كما هو الحال اليوم بشأن الذكاء الاصطناعي.

خلال الفقاعات، يتم تمويل كل تجربة أو فكرة، سواء كانت جيدة أم سيئة، ويجد المستثمرون صعوبة في وسط هذا الحماس في التمييز بين الأفكار الجيدة والسيئة، وهذا ما يحدث على الأرجح اليوم أيضاً.

أعطى بيزوس مثالاً على شركة مكونة من ستة أشخاص تتلقى مليارات الدولارات من التمويل، واصفاً هذا بأنه "سلوك غير عادي جداً" رغم حدوثه فعلياً اليوم.

التأثير الإيجابي المتوقع﻿

رغم تحذيراته من الفقاعة، أكد بيزوس أن الفقاعات الصناعية يمكن أن تكون إيجابية في النهاية.

أشار إلى فقاعة شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية في التسعينيات، والتي أدت إلى تطوير بعض الأدوية المنقذة للحياة رغم إفلاس العديد من الشركات في النهاية. وقال: “الفوائد التي سيحصل عليها المجتمع من الذكاء الاصطناعي ستكون عملاقة.”