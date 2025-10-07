نوكيا تفتتح مركزا لتطوير شبكات 5G و6G مع دعم الذكاء الاصطناعي

افتتحت شركة نوكيا Nokia، رسميا مركزا جديدا للأبحاث والتطوير والتصنيع في مدينة أولو بـ فنلندا، في خطوة تعزز مكانتها في سباق تطوير شبكات الجيل الخامس 5G والجيل السادس 6G.

وذكره موقع “gizmochina”، يعرف مركز نوكيا باسم موطن الراديو Home of Radio، ويجمع تحت سقفه فرقا من الباحثين والمهندسين وعمليات الإنتاج، مع تركيز خاص على تقنيات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

نوكيا تعزز مكانتها في سباق تطوير شبكات 5G و6G



تم افتتاح هذا المجمع في الخامس من سبتمبر، وسيستضيف حوالي 3000 خبير يعملون على جميع مراحل دورة تطوير المنتجات، بدءا من الاختبارات الأولية وتصميم الشرائح وصولا إلى تطوير البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية.

وأكدت نوكيا أن المركز سيدعم أيضا جهود توحيد معايير الجيل الخامس وتطوير الأنظمة المدمجة على الشرائح، بينما ستتولى المصنع الموجود في الموقع إنتاج أجهزة الراديو وقواعد الشبكة الخاصة بالجيل الخامس، لضمان بناء شبكات آمنة ومصنعة في أوروبا.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، جاستن هوتارد، إن النظام البيئي القوي في أولو، الذي يربط الشركة بالجامعات والشركات الناشئة ومركز اختبار ديانا التابع لحلف الناتو، يجعلها الموقع المثالي لهذا الاستثمار.

وأوضح أن الهدف هو توفير بيئة تسهل نقل الأفكار الجديدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية من مرحلة المفهوم إلى التطبيق بشكل سريع.



وتم تصميم المنشأة لتكون صديقة للبيئة، حيث تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، وسيتم استخدام فائض الطاقة لتدفئة حوالي 20000 منزل في أولو، وتضع نوكيا هذا المشروع ضمن إطار جهودها لدمج الابتكار المتقدم مع الممارسات البيئية المستدامة.



يوفر المركز بيئات محاكاة وعالمية فعلية لشبكات الاتصال، مما يمنح نوكيا ميزة في تطوير أنظمة الجيل الخامس والجيل السادس المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا المشروع أيضا دفع أوروبا نحو السيادة التكنولوجية في وقت أصبحت فيه الاتصالات السريعة والآمنة والموثوقة أمرا حيويا لموجة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي.