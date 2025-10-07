قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نوكيا تفتتح مركزا لتطوير شبكات 5G و6G مع دعم الذكاء الاصطناعي

نوكيا
نوكيا

افتتحت شركة نوكيا Nokia، رسميا مركزا جديدا للأبحاث والتطوير والتصنيع في مدينة أولو بـ فنلندا، في خطوة تعزز مكانتها في سباق تطوير شبكات الجيل الخامس 5G والجيل السادس 6G. 

وذكره موقع “gizmochina”، يعرف مركز نوكيا باسم موطن الراديو Home of Radio، ويجمع تحت سقفه فرقا من الباحثين والمهندسين وعمليات الإنتاج، مع تركيز خاص على تقنيات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

نوكيا تعزز مكانتها في سباق تطوير شبكات 5G و6G


تم افتتاح هذا المجمع في الخامس من سبتمبر، وسيستضيف حوالي 3000 خبير يعملون على جميع مراحل دورة تطوير المنتجات، بدءا من الاختبارات الأولية وتصميم الشرائح وصولا إلى تطوير البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية. 

وأكدت نوكيا أن المركز سيدعم أيضا جهود توحيد معايير الجيل الخامس وتطوير الأنظمة المدمجة على الشرائح، بينما ستتولى المصنع الموجود في الموقع إنتاج أجهزة الراديو وقواعد الشبكة الخاصة بالجيل الخامس، لضمان بناء شبكات آمنة ومصنعة في أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، جاستن هوتارد، إن النظام البيئي القوي في أولو، الذي يربط الشركة بالجامعات والشركات الناشئة ومركز اختبار ديانا التابع لحلف الناتو، يجعلها الموقع المثالي لهذا الاستثمار. 

وأوضح أن الهدف هو توفير بيئة تسهل نقل الأفكار الجديدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية من مرحلة المفهوم إلى التطبيق بشكل سريع.

وتم تصميم المنشأة لتكون صديقة للبيئة، حيث تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، وسيتم استخدام فائض الطاقة لتدفئة حوالي 20000 منزل في أولو، وتضع نوكيا هذا المشروع ضمن إطار جهودها لدمج الابتكار المتقدم مع الممارسات البيئية المستدامة.

يوفر المركز بيئات محاكاة وعالمية فعلية لشبكات الاتصال، مما يمنح نوكيا ميزة في تطوير أنظمة الجيل الخامس والجيل السادس المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

ويعكس هذا المشروع أيضا دفع أوروبا نحو السيادة التكنولوجية في وقت أصبحت فيه الاتصالات السريعة والآمنة والموثوقة أمرا حيويا لموجة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي.

نوكيا مركز نوكيا الذكاء الاصطناعي تطوير شبكات 5G

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

خالد العناني

غرفة المنشآت الفندقية تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه التاريخي بمنصب المدير العام لليونسكو

بالصور

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

