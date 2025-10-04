أخبار التكنولوجيا |تحول مفاجئ في تطبيق Gemini سيحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي.. تطبيق سورا من OpenAI يتصدر متجر آبل ويقفز إلى المركز الأول

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أفادت تقارير حديثة من "بلومبرج" أن شركة آبل قررت إيقاف تطوير جهازها المرتقب Vision Air والتركيز بشكل كامل على مشروع نظاراتها الذكية، حيث تسعى لتسريع طرح جهاز منافس لنظارات “ميتا راي-بان”.

صرح جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأن الذكاء الاصطناعي لن يلغي الوظائف كما يشاع، بل سيعزز إنتاجية البشر ويخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الروبوتات، التكنولوجيا الحيوية، والتصميم.

وصف جيف بيزوس، مؤسس أمازون، الذكاء الاصطناعي حاليًا بأنه في “فقاعة صناعية”، لكنه أكد أن هذه التقنية حقيقية وستجلب فوائد كبيرة للمجتمع، جاء ذلك في تصريحاته يوم الجمعة خلال مشاركته في “أسبوع التكنولوجيا الإيطالي” في مدينة تورين بإيطاليا.





تستعد شركة جوجل لإجراء تغييرات جذرية على تصميم تطبيقها للذكاء الاصطناعي جيمناي Gemini، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة تختبر واجهة مستخدم جديدة تركز على تحسين التجربة البصرية للمستخدمين.

حقق تطبيق سورا من OpenAI المتخصص في إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي نجاحا هائلا منذ إطلاقه، رغم كونه حاليا متاحا بنظام الدعوات فقط، ومقتصرا على المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا.

بدأ مستخدمو هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بتلقي تحديث جديد من واجهة One UI 8.5 عبر الإنترنت، والذي كشف لأول مرة عن ميزة تلخيص الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي الميزة التي أثارت اهتماما واسعا في الأسابيع الماضية.

كشفت شركة جوجل Google، رسميا عن سماعتها المنزلية الذكية الجديدة Google Home Speaker، والتي تأتي بسعر تنافسي يبلغ 100 دولار، وتجمع بين التصميم العصري والتقنيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini AI، وذلك إلى جانب تكامل كامل مع خدمة Google Home Premium.

أعلنت شركة آبل، عن إزالة تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات، والذي يتيح للمستخدمين مشاركة معلومات حول رصد وجود موظفي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE، وهو ما تعرض لانتقادات من قبل رئيس ICE.

