زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
أخبار التكنولوجيا |تحول مفاجئ في تطبيق Gemini سيحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي.. تطبيق سورا من OpenAI يتصدر متجر آبل ويقفز إلى المركز الأول

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

آبل تتخلى عن أغلى منتجاتها لصالح مشروع ثوري يغير المستقبل.. اكتشف مزاياه
 

أفادت تقارير حديثة من "بلومبرج" أن شركة آبل قررت إيقاف تطوير جهازها المرتقب Vision Air والتركيز بشكل كامل على مشروع نظاراتها الذكية، حيث تسعى لتسريع طرح جهاز منافس لنظارات “ميتا راي-بان”. 


رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي لن يلغي الوظائف بل سيعززها
 

صرح جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأن الذكاء الاصطناعي لن يلغي الوظائف كما يشاع، بل سيعزز إنتاجية البشر ويخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الروبوتات، التكنولوجيا الحيوية، والتصميم.


ثورة صناعية أم فقاعة متضخمة؟.. جيف بيزوس يكشف حقيقة مستقبل الذكاء الاصطناعي
 

وصف جيف بيزوس، مؤسس أمازون، الذكاء الاصطناعي حاليًا بأنه في “فقاعة صناعية”، لكنه أكد أن هذه التقنية حقيقية وستجلب فوائد كبيرة للمجتمع، جاء ذلك في تصريحاته يوم الجمعة خلال مشاركته في “أسبوع التكنولوجيا الإيطالي” في مدينة تورين بإيطاليا.


 

تحول مفاجئ في تطبيق Gemini سيحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي
 

تستعد شركة جوجل لإجراء تغييرات جذرية على تصميم تطبيقها للذكاء الاصطناعي جيمناي Gemini، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة تختبر واجهة مستخدم جديدة تركز على تحسين التجربة البصرية للمستخدمين. 


مفاجأة كبري.. سورا من OpenAI يتصدر متجر آبل ويقفز إلى المركز الأول
 

حقق تطبيق سورا من OpenAI المتخصص في إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي نجاحا هائلا منذ إطلاقه، رغم كونه حاليا متاحا بنظام الدعوات فقط، ومقتصرا على المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا. 


قريبا في One UI 8.5 .. تحديث سامسونج يجلب سحر الذكاء الاصطناعي لإشعارات جالاكسي
 

بدأ مستخدمو هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بتلقي تحديث جديد من واجهة One UI 8.5 عبر الإنترنت، والذي كشف لأول مرة عن ميزة تلخيص الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي الميزة التي أثارت اهتماما واسعا في الأسابيع الماضية.

جوجل تطلق سماعة منزلية ثورية مدعومة بمساعد Gemini الذكي
 

كشفت شركة جوجل Google، رسميا عن سماعتها المنزلية الذكية الجديدة Google Home Speaker، والتي تأتي بسعر تنافسي يبلغ 100 دولار، وتجمع بين التصميم العصري والتقنيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini AI، وذلك إلى جانب تكامل كامل مع خدمة Google Home Premium.

آبل تحذف تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات بعد ضغوط حكومية شديدة

أعلنت شركة آبل، عن إزالة تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات، والذي يتيح للمستخدمين مشاركة معلومات حول رصد وجود موظفي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE، وهو ما تعرض لانتقادات من قبل رئيس ICE.
 

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

سارة خليفة

تأجيل محاكمة سارة خليفة في صناعة المخدرات

الوطنية للانتخابات

بدوي: إجراء انتخابات النواب بعد أقل من شهر من استحقاق الشيوخ يؤكد قوة الشعب قي مواجهة حملات التشويه

سارة خليفة

خرجوني علي ذمة القضية.. متهم في قضية تصنيع المخدرات : عندي 66 سنة و مريض

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

