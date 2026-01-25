أفضل شاشة ألعاب في 2026.. مواصفات وسعر Dell SE2726D



أعلنت شركة ديل عن شاشة الألعاب الجديدة Dell SE2726D، بقياس 27 بوصة، والتي تدعم دقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز. تتوفر الشاشة الآن في الصين بسعر 899 يوان (128 دولارًا أمريكيًا).



مواصفات شاشة Dell SE2726D



تستخدم شاشة Dell SE2726D لوحة IPS مقاس 27 بوصة بدقة 2560 × 1440، مما يجعلها حلاً لشاشة واحدة للعمل والترفيه غير الرسمي، مع زوايا عرض واسعة وجودة صورة متسقة.

تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز وزمن استجابة 4 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي). يُسهم ذلك في تحسين تجربة الألعاب الخفيفة، وتعدد المهام، وسلاسة واجهة المستخدم بشكل عام. كما تدعم تقنية AMD FreeSync، التي تُقلل من تقطع الصورة وتشويشها عند استخدامها مع بطاقة رسومات متوافقة.

توفر الشاشة سطوعًا نموذجيًا يبلغ 300 شمعة ونسبة تباين تبلغ 1500:1. وهي تغطي 99% من نطاق ألوان sRGB وتدعم 16.7 مليون لون، مما يجعل الشاشة مناسبة لاستهلاك المحتوى والعمل الإبداعي الأساسي.



زوّدت شركة ديل شاشة SE2726D بتقنية حماية من الضوء الأزرق المنخفض على مستوى الأجهزة، وذلك من خلال حل ComfortView Plus. كما حصلت الشاشة على شهادة TÜV Rheinland Eye Comfort.

يتميز التصميم بإطار ثلاثي الجوانب ضيق، مما يُحسّن تجربة المشاهدة ويدعم إعدادات الشاشات المتعددة بشكل أنيق. كما يدعم الحامل تعديلات الإمالة من -5° إلى 21°، مما يسمح للمستخدمين بضبط زاوية رؤية مريحة.

تتضمن الشاشة منفذي HDMI 2.1 TMDS ومنفذ DisplayPort 1.4 واحد للتوصيل. وتأتي الشاشة مع ضمان لمدة ثلاث سنوات.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة لينوفو مؤخرًا شاشة الألعاب Legion Pro 27Q-10 بشاشة QD-OLED بدقة 2K ومعدل تحديث 280 هرتز، بينما كشفت MSI النقاب عن MAG 345CQRF E20 التي تتميز بلوحة Rapid VA مقاس 34 بوصة بدقة 4K تقريبًا ومعدل تحديث 240 هرتز.