نشأت الديهي بعد أحداث فنزويلا: اختراقات استخباراتية تهدد الدول الضعيفة

وجّه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، مستشهدًا بما جرى في فنزويلا بعد تدخل القوات الأمريكية واعتقال الرئيس الفنزويلي، مؤكدًا أن ما حدث يمثل درسًا بالغ الخطورة يجب التوقف أمامه وعدم تكرار أخطاء الآخرين.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن أخطر ما يواجه الدول هو الاختراقات الاستخباراتية العليا، داعيًا إلى ضرورة الانتباه واليقظة، والتعلم من تجارب الدول التي سقطت بسبب إهمال هذا الملف الحساس، مشددًا على أن حماية الأوطان لا تقتصر على القوة العسكرية فقط، بل تشمل الوعي، والتماسك الداخلي، وبناء الإنسان.

وفي هذا السياق، استشهد الديهي بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها أن "العفي محدش يقدر يأكل لقمته، والقوي محدش يقدر يقرب من سيادة وطنه"، معتبرًا أن هذه الكلمات تلخص معادلة الأمن القومي والاستقلال الحقيقي.

وأضاف أن قوة الشعوب تبدأ من التعليم، موضحًا أن الشعب القوي لا يكون قويًا إلا بتعليم قوي، ولا يكون واعيًا إلا بتعليم قوي، ولا يصبح منتجًا وصانعًا للمستقبل إلا من خلال منظومة تعليمية قادرة على بناء الوعي وحماية العقول من الاختراق.

واختتم الديهي رسالته بالتأكيد على أن الحفاظ على سيادة الدولة وأمنها يتطلب استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، وتعزيز الوعي الوطني، حتى لا تتكرر سيناريوهات الفوضى والتدخل الخارجي في أي دولة.