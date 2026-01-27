قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟
مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا
الحسم خلال أيام.. وكيل نذير بو علي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي
سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد
دعاء الفجر 8 من شهر شعبان لتيسير الأرزاق.. كلمات تفتح لك أبواب الخير
الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
بعد أيام من جريمة الغدر.. العثور على جثمان ابن أوسيم ضحية قريبه بنهر النيل
مرضاش يسيبه.. تفاصيل إنقاذ قبطان مصري لمهاجر غير شرعي بالمتوسط
هل يُسحب لقب كأس أفريقيا من السنغال بسبب واقعة الانسحاب؟.. خبير لوائح يكشف
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي بعد أحداث فنزويلا: اختراقات استخباراتية تهدد الدول الضعيفة

الديهي
الديهي
إسراء صبري

وجّه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، مستشهدًا بما جرى في فنزويلا بعد تدخل القوات الأمريكية واعتقال الرئيس الفنزويلي، مؤكدًا أن ما حدث يمثل درسًا بالغ الخطورة يجب التوقف أمامه وعدم تكرار أخطاء الآخرين.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن أخطر ما يواجه الدول هو الاختراقات الاستخباراتية العليا، داعيًا إلى ضرورة الانتباه واليقظة، والتعلم من تجارب الدول التي سقطت بسبب إهمال هذا الملف الحساس، مشددًا على أن حماية الأوطان لا تقتصر على القوة العسكرية فقط، بل تشمل الوعي، والتماسك الداخلي، وبناء الإنسان.

وفي هذا السياق، استشهد الديهي بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها أن "العفي محدش يقدر يأكل لقمته، والقوي محدش يقدر يقرب من سيادة وطنه"، معتبرًا أن هذه الكلمات تلخص معادلة الأمن القومي والاستقلال الحقيقي.

وأضاف أن قوة الشعوب تبدأ من التعليم، موضحًا أن الشعب القوي لا يكون قويًا إلا بتعليم قوي، ولا يكون واعيًا إلا بتعليم قوي، ولا يصبح منتجًا وصانعًا للمستقبل إلا من خلال منظومة تعليمية قادرة على بناء الوعي وحماية العقول من الاختراق.

واختتم الديهي رسالته بالتأكيد على أن الحفاظ على سيادة الدولة وأمنها يتطلب استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، وتعزيز الوعي الوطني، حتى لا تتكرر سيناريوهات الفوضى والتدخل الخارجي في أي دولة.

نشأت الديهي الديهي فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب المخصص للزينة

بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

ترشيحاتنا

كمال أبو رية

رمضان 2026 .. كمال أبو رية يتحدث عن شخصيته فى مسلسل "فخر الدلتا"

النجم خالد الصاوي

خالد الصاوي: لديّ «دستور شخصي» لا أتنازل عنه.. والفن موقف إنساني

حاتم صلاح ومصطفى غريب

بلاش شغل فلاحين.. تعليقات مصطفى غريب وحاتم صلاح حول دراما رمضان

بالصور

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد