الديهي : كلمة الرئيس في عيد الشرطة أكدت قائدًا مهمومًا بوطنه ورافضًا لتهجير الفلسطينيين

علق الإعلامي نشأت الديهي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية الذكرى الـ74 لعيد الشرطة، وما تضمنته من رسائل وطنية واضحة، إلى جانب تكريم أسر الشهداء، مؤكدًا أن الرئيس ظهر مهمومًا بوطنه وبأبناء شعبه، وحريصًا على أمن مصر واستقرارها.

وقال الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن الرئيس السيسي تحدث بوضوح وصراحة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددًا على أن هذا الموقف يعكس ثوابت الدولة المصرية ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف: "والله ما أقول إلا الصدق، رأيت رئيسًا مهمومًا بوطنه وأبناء وطنه، وكلنا يجب أن نتحرك في سبيل حماية الوطن والحفاظ عليه"، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا واصطفافًا وطنيًا خلف الدولة ومؤسساتها.

وأشاد بكلمة وزير الداخلية خلال الاحتفالية، واصفًا إياها بأنها كلمة شاملة وجامعة، عكست ما بذلته وزارة الداخلية ورجال الشرطة من جهود وتضحيات في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وأكد أن ما قُدم خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 هو قصة وطن سعى للبقاء، وأن ما شهدته مصر من تضحيات وملاحم بطولية يعكس أن الشرطة جزء أصيل من نسيج الوطن، وأن تاريخها مشرف وممتد في الدفاع عن الدولة المصرية.

وتطرق الديهي إلى لحظة تكريم أبناء الشهداء، واصفًا إياها بأنها لحظة إنسانية مؤثرة ومؤلمة، قائلاً: "كانت لحظة دامعة، انسابت فيها دموع كل الحضور رغمًا عنهم، تقديرًا لتضحيات الشهداء وأسرهم".