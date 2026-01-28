الديهي: المشهد الدولي يعكس توجّهًا أمريكيًا للانفراد بالقرار وفرض ترتيبات جديدة

تساءل الإعلامي نشأت الديهي عما إذا كان العالم يشهد في عام 2026 ما يمكن وصفه بـ“اللحظة الأمريكية المنفردة”، في ظل تراجع دور المنظمات الدولية واختلال موازين النظام العالمي.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن المشهد الدولي يعكس توجّهًا أمريكيًا للانفراد بالقرار وفرض ترتيبات جديدة، حتى على الدول الحليفة، معتبرًا أن واشنطن تنظر إلى نصف الكرة الغربي باعتباره مجالًا خاصًا بها.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أنه ما إذا كانت هذه المرحلة مجرد “لحظة ترامبية” مرتبطة بشخص الرئيس دونالد ترامب، أم تعبيرًا عن نهج أمريكي أوسع، مؤكدًا أن الإجابة لا تزال مفتوحة.