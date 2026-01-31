إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن

قال إبراهيم شير، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن دوائر سياسية وعسكرية داخل إيران ترى أن تكلفة الدخول في مواجهة عسكرية أصبحت أقل من تكلفة توقيع اتفاق مباشر مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران تستعد لحرب شاملة، وليس مجرد جولة تصعيد محدودة أو ضربة عسكرية عابرة.

القبول بوقف إطلاق النار

وأوضح شير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران كانت قد فوجئت خلال حرب الأيام الـ12 الماضية، وهو ما دفعها حينها إلى القبول بوقف إطلاق النار، إلا أن هذا السيناريو لن يتكرر في المرحلة المقبلة.

وقف سريع للعمليات العسكرية

وأضاف أن طهران لن توافق على وقف سريع للعمليات العسكرية بعد تحقيق الولايات المتحدة لأهدافها، مشيرًا إلى أن الحسابات الإيرانية الحالية تقوم على الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد في حال فشل المسارات السياسية.