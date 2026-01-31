المخرج داني جمال يعزز الحضور المصري عالميا بعضويته في لجان تحكيم مهرجانات دولية

يُعد مهرجان International Tourism Film Festival Africa أحد أبرز المهرجانات السينمائية الدولية المتخصصة في الأفلام السياحية، حيث يُقام سنويا بمشاركة نخبة من صُناع الأفلام والمؤسسات السياحية من مختلف دول العالم.

ويهدف المهرجان إلى إبراز دور السينما في الترويج للسياحة والثقافات المحلية، وتعزيز الحوار الفني بين الشعوب، ما جعله منصة عالمية لتبادل الخبرات وتقييم أحدث التجارب البصرية في مجال الفيلم السياحي والوثائقي.

تعزيز الحضور المصري

وفي هذا الإطار، يعزز المخرج المصري داني جمال حضوره على الساحة الدولية بعد اختياره عضوا بلجنة تحكيم المهرجان في دورته الثامنة، والمقرر إقامتها في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2026، برئاسة كل من Caroline Ungersbock وJames Byrne، وذلك للمرة الخامسة، في تأكيد واضح على الثقة الدولية المتزايدة في خبراته الفنية ومكانته كمحكم دولي.

وفي تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أعرب المخرج المصري داني جمال، عن اعتزازه الكبير بهذه المشاركة الدولية، مؤكدا أن هذا الاختيار يمثل مسؤولية كبيرة قبل أن يكون تكريما.

وقال: «اختياري لعضوية لجنة تحكيم مهرجان International Tourism Film Festival Africa للعام الخامس على التوالي يعكس حجم الثقة الدولية في خبرتي الفنية وتقييمي للأعمال السينمائية على المستوى العالمي.

وأوضح أن هذه المشاركة لا تُمثل إنجازا شخصيا فقط، بل أعتبرها تمثيلا مشرفا لمصر وصُناع السينما المصريين في محافل دولية كبرى».

وأضاف: «المهرجان يُعد من المنصات المهمة التي تجمع بين الفن والسياحة، ويمنح صُناع الأفلام فرصة حقيقية للتعبير عن ثقافات الشعوب من خلال الصورة والسينما، وهو ما يحمل لجنة التحكيم مسؤولية كبيرة في تقييم أعمال تحمل رسائل إنسانية وثقافية وسياحية مؤثرة».

الاحترافية المصرية

وتابع المخرج داني جمال : أحرص دائما خلال مشاركتي في لجان التحكيم الدولية على نقل صورة إيجابية عن الاحترافية المصرية، والتأكيد على أن الكوادر المصرية تمتلك رؤية فنية وخبرة قادرة على المنافسة عالميا.

وواصل: أؤمن أن هذه المشاركات تفتح الطريق أمام أجيال جديدة من المخرجين المصريين للوصول إلى منصات دولية مماثلة.

واختتم تصريحه الخاص لموقع صدى البلد قائلًا: أتمنى أن تُسهم هذه المشاركات في تعزيز الحضور المصري في صناعة الفيلم السياحي والوثائقي على المستوى العالمي، وأن تكون خطوة إضافية نحو ترسيخ اسم مصر على خريطة المهرجانات الدولية المتخصصة.