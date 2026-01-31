السياحة المصرية تحلّق خارج الحسابات العالمية .. 19 مليون أجنبي ونمو يتجاوز المعدلات الدولية في 2025

سجلت السياحة المصرية خلال عام 2025 واحدًا من أقوى أعوامها على الإطلاق، بعدما نجحت في تحقيق قفزات نوعية في أعداد السائحين وحركة الطيران والإقبال على المواقع الأثرية، متجاوزةً بذلك متوسط معدلات النمو العالمية. هذه المؤشرات الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتاج رؤية استراتيجية واضحة، ودعم سياسي وحكومي متكامل، وتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، ليصبح العام 2025 علامة فارقة في مسيرة السياحة المصرية.

19 مليون سائح.. رقم قياسي جديد

استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، محققة معدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، في إنجاز غير مسبوق يعكس تعافي القطاع السياحي بقوة، وقدرته على المنافسة في ظل التحديات الإقليمية والدولية. هذا الرقم القياسي يعكس ثقة السائحين من مختلف دول العالم في المقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من أمن واستقرار وتنوع فريد في المنتجات السياحية.

تفوق مصري على المعدلات العالمية

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ما حققته السياحة المصرية خلال عام 2025 يفوق متوسط معدل النمو العالمي الذي قدرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة بنحو 5% فقط، وهو ما يعكس مكانة مصر المتقدمة على خريطة السياحة الدولية. وأوضح الوزير أن هذا التفوق يعود إلى استراتيجية متكاملة تعتمد على تنويع الأنماط السياحية، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بتجربة السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته.

مطارات مصر في الصدارة

وخلال عام 2025، تصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة المطارات الأكثر استقبالًا للسائحين، في مؤشر واضح على التنوع الجغرافي للمقاصد السياحية المصرية. ويؤكد هذا الأداء نجاح جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للمطارات، ورفع كفاءة الخدمات، بما يلبي تطلعات السائحين من مختلف الأسواق الدولية.

طفرة في المواقع الأثرية والمتاحف

وشهدت المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، باستثناء متحفي الحضارة والمتحف المصري الكبير، إقبالًا ملحوظًا من السائحين الأجانب، حيث استقبلت نحو 18.6 مليون زائر خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 33.5% مقارنة بعام 2024. وتعكس هذه الزيادة الاهتمام المتزايد بالسياحة الثقافية، ونجاح جهود الترويج للمقومات الحضارية والتاريخية الفريدة التي تمتلكها مصر.

نمو قياسي في الطيران العارض

وسجل عام 2025 نموًا لافتًا في رحلات الطيران السياحي (العارض)، بنسبة بلغت 32%، وهو ما أسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المقاصد المختلفة. كما حققت مدينة العلمين الجديدة قفزة استثنائية، مسجلة نموًا غير مسبوق بنسبة 450% في حركة الطيران العارض، لتتحول إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية الجديدة على خريطة السياحة الدولية.

العلمين الجديدة.. نموذج لنجاح الرؤية الاستراتيجية

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن النتائج غير المسبوقة التي حققتها مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي تعكس نجاح رؤية القيادة السياسية، واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع المقاصد السياحية وفتح آفاق جديدة أمام السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية. كما تعتمد هذه الرؤية على خلق منتجات سياحية مبتكرة، تقوم على دمج أكثر من نمط سياحي في تجربة واحدة متكاملة.

شبكة طيران عالمية واسعة

وخلال عام 2025، تم تسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، في مؤشر واضح على اتساع شبكة الربط الجوي وزيادة الإقبال العالمي على زيارة مصر، بما يعزز مكانتها كمركز سياحي إقليمي ودولي.

شكر وتقدير ودعم مستمر

وتوجه وزير السياحة والآثار بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر للقطاع السياحي، ولمجلس الوزراء والحكومة على الجهود المتكاملة والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تهيئة مناخ داعم للنمو السياحي. كما هنأ القطاع السياحي الخاص وجميع العاملين بالوزارة على هذا الإنجاز المحقق.



وفي الختام، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على هذه النتائج الإيجابية، والعمل على تحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا. ومع استمرار التطوير والتحديث، تبدو السياحة المصرية ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا، مدعومة برؤية واضحة وإمكانات لا مثيل لها.