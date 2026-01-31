محمد خميس فى ورشة تفاعلية للأطفال تربطهم بالحضارة المصرية بركن مجلة نور بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

نظّمت مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة تفاعلية بعنوان: "حكايات عمو خميس"، قدمها الفنان والآثاري الدكتور محمد خميس، وذلك بركن المجلة، داخل جناح الأزهر الشريف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام، فى دورته الـ (٥٧)، وسط حضور لافت، وتفاعل كبير من الأطفال.

تناولت الورشة: ملامح من الحضارة المصرية القديمة، بأسلوب مبسّط وشيّق، اعتمد على الحكي، والتفاعل المباشر، بهدف ربط النشء بتاريخهم العريق، وتعزيز قيم الانتماء، والهوية الوطنية لديهم.

وتُعد هذه الورشة: الأولى للدكتور محمد خميس، بالتعاون مع مجلة "نور"، وجاءت بالتزامن مع إطلاق بابه الجديد بالمجلة: "حكايات عمو خميس"، الذي يقدم محتوى قصصيًّا، يجمع بين المتعة والمعرفة، ويسهم في تبسيط المفاهيم التاريخية، وغرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص مجلة "نور" على تقديم أنشطة ثقافية وفنية هادفة للأطفال، خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بما يسهم في تنمية وعيهم الثقافي والتاريخي، واكتشاف مواهبهم، وترسيخ حب القراءة والمعرفة منذ الصغر.