محمود عامر: مسرحية ابن الأصول جذبتني للعمل مع المخرج مراد منير |فيديو

كشف الفنان محمود عامر عن سبب انجذابه لمسرحية ابن الأصول، مؤكداً أنها كانت فرصة لتحقيق حلم طالما انتظره، وهو العمل مع المخرج الكبير مراد منير.

وأوضح محمود عامر خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان من أشد المعجبين بمسرحية الملك هو الملك التي أخرجها مراد منير وشارك فيها النجم محمد منير والفنان صلاح السعدني، حتى إنه حضر العرض أربع أو خمس مرات بسبب شغفه بالتعرف على أسلوب المخرج الرائع، مشيراً إلى أن الإقبال الجماهيري كان كبيرًا لدرجة إغلاق شارع القصر العيني أمام المسرح.

وأضاف محمود عامر أنه رغم شعوره بالغيرة أحيانًا من نجاح الملك هو الملك، لم يكن يحمل أي حقد، وأن الأيام أعادت المسرحية مرة أخرى، وحينها سنحت له الفرصة للمشاركة في إعادة العرض، لكنها لم تُعرض في النهاية.

وروى أنه بعد عدة محاولات، تلقى اتصالاً من مراد منير يعرض عليه تجربة ابن الأصول، وهو ما جعله يشعر بسعادة كبيرة واصفًا اللحظة بأنها كانت بمثابة قلوب عند بعضها لتحقيق حلمه الفني، وقال: "لاقيت تليفون من استاذ مراد منير ووقتها قلبي دق جامد وقالي انا بعمل تجربة اسمها ابن الأصول وقالي انا نفسي نشتغل سوا قولتله القلوب عند بعضها".