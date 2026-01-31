قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم فايق: الأهلي يتحرك لضم صفقة تحت السن قبل غلق القيد المحلي
برودة تسيطر على الأجواء.. حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير
رئيس بورفؤاد : كل الدعم لتسويق منتجات شباب المستثمرين
محمود عامر: مسرحية ابن الأصول جذبتني للعمل مع المخرج مراد منير |فيديو
دعاء 12 شعبان لتيسير الحال.. اللهم فرج هم المهمومين
سعر الدولار في البنوك اليوم 31-1-2026
كل ما تريد معرفته عن جيتور G700 الرياضية الجديدة.. صور
التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو
إبراهيم عبدالجواد ينتقد بيان إمام عاشور: التبريرات أضعفت الموقف
البحث عن شاب غرق في مياة البحر اليوسفي بسمالوط شمال المنيا
وكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية توسع صلاحيات الاعتقال بدون أمر قضائي
محمود عامر: مسرحية ابن الأصول جذبتني للعمل مع المخرج مراد منير |فيديو

محمد شحتة

كشف الفنان محمود عامر عن سبب انجذابه لمسرحية ابن الأصول، مؤكداً أنها كانت فرصة لتحقيق حلم طالما انتظره، وهو العمل مع المخرج الكبير مراد منير.

وأوضح محمود عامر خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان من أشد المعجبين بمسرحية الملك هو الملك التي أخرجها مراد منير وشارك فيها النجم محمد منير والفنان صلاح السعدني، حتى إنه حضر العرض أربع أو خمس مرات بسبب شغفه بالتعرف على أسلوب المخرج الرائع، مشيراً إلى أن الإقبال الجماهيري كان كبيرًا لدرجة إغلاق شارع القصر العيني أمام المسرح.

وأضاف محمود عامر أنه رغم شعوره بالغيرة أحيانًا من نجاح الملك هو الملك، لم يكن يحمل أي حقد، وأن الأيام أعادت المسرحية مرة أخرى، وحينها سنحت له الفرصة للمشاركة في إعادة العرض، لكنها لم تُعرض في النهاية.

وروى أنه بعد عدة محاولات، تلقى اتصالاً من مراد منير يعرض عليه تجربة ابن الأصول، وهو ما جعله يشعر بسعادة كبيرة واصفًا اللحظة بأنها كانت بمثابة قلوب عند بعضها لتحقيق حلمه الفني، وقال: "لاقيت تليفون من استاذ مراد منير ووقتها قلبي دق جامد وقالي انا بعمل تجربة اسمها ابن الأصول وقالي انا نفسي نشتغل سوا قولتله القلوب عند بعضها".

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

