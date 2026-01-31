رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن مشروع قانون للعفو العام

كشفت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز اليوم السبت، أنها ستقدّم قريبًا للهيئة التشريعية مشروع قانون للعفو العام، يشمل فترة العنف السياسي في البلاد من عام 1999 وحتى الوقت الحالي.

وخلال مشاركتها في فعالية حضرها ممثلون عن السلطات القضائية والتشريعية، ونقلها تلفزيون VTV الفنزويلي قالت رودريجيز : "قررنا المضي قدمًا بقانون للعفو العام يشمل كامل فترة العنف السياسي منذ عام 1999 وحتى اليوم".

وبيّنت رودريجيز أنها كلفت لجنة الثورة القضائية، بالإضافة إلى برنامج التعايش الديمقراطي والسلام، بتقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية "خلال الساعات المقبلة وبصفة عاجلة".