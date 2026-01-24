رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو

قالت رئيسة فنزويلا المؤقته ديلسي رودريغيز في مقابلة مع صحيفة Guardian: "لقد بدأت التهديدات منذ اللحظة الأولى لاختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، لقد منحوا وزير الداخلية والعدل والسلام ديوسدادو كابيلو ورئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز وأنا 15 دقيقة للرد، وإلا سيقتلوننا".



وأشارت إلى أنه كان أمامهم ربع ساعة ليقرروا ما إذا كانوا مستعدين للامتثال لمطالب واشنطن.



وأضافت أن القوات الأمريكية أخبرتهم في البداية أن مادورو وزوجته قد قتلا، ولم يختطفا، وأنها وكابيلو ردتا بعد ذلك بأنهما "مستعدتان لمشاركة نفس المصير".

وتابعت: "سأقول لكم إننا ما زلنا نتمسك بهذا البيان حتى يومنا هذا، لأن التهديدات والابتزاز مستمران، وعلينا أن نتصرف بصبر واستراتيجية، بأهداف واضحة للغاية".

و تعرضت فنزويلا لهجوم عسكري أمريكي أسفر عن أختطاف الرئيس نيكولاس مادورو و زوجته، في 3 يناير و تم نقلهم إلى نيويورك، وهناك، من المقرر أن يمثلا للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

