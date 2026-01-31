قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم 12 من شعبان.. أوصى رسول الله بترديده 4 مرات في الصباح
الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور
شيماء سيف تعلن معاناتها من الوسواس القهري وتستعين بتجارب الجمهور
سقط من أعلى سطح فيلا.. رحلة نصاب الأراضي من القليوبية للشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم السبت 31-1-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
بسمة وهبة تكشف عن تجربة شخصية كادت تنتهي بكارثة داخل منزلها
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026
Rogbid Fusion .. خاتم ذكي يتحول إلى ساعة لتتبع صحتك
لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو
سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وإصابة 5 أخرين بنيران الاحتلال في غزة
أحمد دويدار: مفيش لاعب في الأهلي يقدر يعوض غياب أليو ديانج
تقارير أمريكية: طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى
حوادث

سقط من أعلى سطح فيلا.. رحلة نصاب الأراضي من القليوبية للشيخ زايد

المتهم يهدد بالقفز من أعلي الفيلا
المتهم يهدد بالقفز من أعلي الفيلا
ندى سويفى

تباشر الجهات المختصة التحقيق في سقوط عنصر جنائي من أعلى سطح فيلا في مدينة الشيخ زايد أثناء محاولته الهروب بسبب صدور أحكام قضائية ضده وهروبه من احكام.

وكشفت التحريات ان المتهم هدد رجال الشرطة بالقاء نفسه من اعلى الفيلا واثناء حديثه  اختل توازنه وسقط ليصاب بعدة إصابات وتم نقله إلى المستشفى.

استعلمت النيابة عن نشاط المتهم وحالته الصحية لسماع اقواله.


فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (عنصر جنائى ، محكوم عليه بالحبس فى عدد 6 بإجمالى مدد حبس 7سنوات وشهرين ، ومطلوب ضبطه فى قضايا "خيانة أمانة، ضرب، تبديد") بتزعم تشكيل عصابى يضم آخرون " جارى ضبطهم" تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أراضيهم والإدعاء بملكيتها بأوراق مزورة وتحرير محاضر كيدية ضدهم للضغط عليهم للتنازل عن ملكيتها بالقليوبية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان إختبائه ( بفيلا مملوكة له كائنة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة)  وحال إستهدافه قام بالصعود لأعلى سطح الفيلا والتهديد بإلقاء نفسه فإختل توازنه وسقط أرضاً داخل محيط مسكنه مما أسفر عن إصابته ، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية . 

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
