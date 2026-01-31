سقط من أعلى سطح فيلا.. رحلة نصاب الأراضي من القليوبية للشيخ زايد

تباشر الجهات المختصة التحقيق في سقوط عنصر جنائي من أعلى سطح فيلا في مدينة الشيخ زايد أثناء محاولته الهروب بسبب صدور أحكام قضائية ضده وهروبه من احكام.

وكشفت التحريات ان المتهم هدد رجال الشرطة بالقاء نفسه من اعلى الفيلا واثناء حديثه اختل توازنه وسقط ليصاب بعدة إصابات وتم نقله إلى المستشفى.

استعلمت النيابة عن نشاط المتهم وحالته الصحية لسماع اقواله.



فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (عنصر جنائى ، محكوم عليه بالحبس فى عدد 6 بإجمالى مدد حبس 7سنوات وشهرين ، ومطلوب ضبطه فى قضايا "خيانة أمانة، ضرب، تبديد") بتزعم تشكيل عصابى يضم آخرون " جارى ضبطهم" تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أراضيهم والإدعاء بملكيتها بأوراق مزورة وتحرير محاضر كيدية ضدهم للضغط عليهم للتنازل عن ملكيتها بالقليوبية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان إختبائه ( بفيلا مملوكة له كائنة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة) وحال إستهدافه قام بالصعود لأعلى سطح الفيلا والتهديد بإلقاء نفسه فإختل توازنه وسقط أرضاً داخل محيط مسكنه مما أسفر عن إصابته ، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .