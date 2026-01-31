البحث عن شاب غرق في مياة البحر اليوسفي بسمالوط شمال المنيا

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه غرقًا، اليوم، بمياه البحر اليوسفي، بدائرة مركز سمالوط شمال المنيا، وتقوم أجهزة الإنقاذ النهري بالبحث عن الجثمان.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بغرق شاب بمياه البحر اليوسفي، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز سمالوط إلى موقع البلاغ

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب في العقد الثاني من عمره، ويقيم بإحدى قرى مركز سمالوط ، وأنه سقط في المياه ، وجارٍ البحث عنه.

كما انتقل قسم الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وبدأت أعمال التمشيط والبحث داخل مجرى البحر اليوسفي، في محاولة للعثور على الجثمان وانتشاله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

