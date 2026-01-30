قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

توصل بالسلامة.. مبادرة توعوية للسائقين حول مخاطر الإدمان بالمنيا

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنفيذ مبادرة «توصل بالسلامة» تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، لتوعية سائقي محافظة المنيا بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك في إطار الخطة القومية التي ينفذها الصندوق لخلق بيئة مجتمعية آمنة وخالية من الإدمان، وتعزيز قيم الوعي والمسؤولية أثناء القيادة.

واستهدفت فعاليات المبادرة أكثر من 4000 سائق بمختلف مواقف النقل بالمحافظة، حيث تضمنت التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتأكيد على أن العلاج متاح مجانًا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن رقم (16023)، إلى جانب توضيح الأضرار الصحية والنفسية للمواد المخدرة، وتأثيرها المباشر على السائق أثناء القيادة، بما يشكّل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

كما شملت الفعاليات توزيع مطبوعات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع السلوكيات الإيجابية، والتأكيد على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية حفاظًا على سلامة السائقين والمواطنين.

وشارك في تنفيذ فعاليات التوعية كل من أسامة حسني مشرف إدارة مواقف المنيا، وأشرف عبد الفتاح مدير إدارة مشروع المواقف، ومحمد سعد مسؤول الكاميرات بالمواقف، وعلاء أحمد مسؤول الشؤون الإدارية، إلى جانب إسراء رفعت منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا.

المنيا محافظ المنيا الإدمان مكافحة

