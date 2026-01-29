قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ
الأمم المتحدة: نحث الأطراف في سوريا على حل النزاع سلميا واحترام القانون الدولي
ذكرى وفاة الشيخ شعبان الصياد.. محطات لا تعرفها عن فارس القرآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتعاون مع الأمم المتحدة.. محافظ المنيا يشهد فعاليات برنامج رابحة لتمكين المرأة اقتصاديا

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات برنامج «رابحة» للتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر، والذي عُقد بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، وبدعم من الحكومة الكندية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ ومرافقوه الأنشطة التفاعلية للبرنامج، التي تستهدف اكتشاف مهارات المتدربين وتأهيلهم في مجالات ريادة الأعمال والتسويق وإعداد الحقائب التدريبية، كما استمع إلى شرح مفصل من المتدربين حول محاور ورشة عمل «إعداد المدربين من أجل الاستدامة» والتي تنفذها وحدة تدريب القيادات العليا بكلية الشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية.

وأكد محافظ المنيا أن الاستعانة بالخبرات الأكاديمية الدولية تهدف إلى إعداد صف ثانٍ من المدربين القادرين على نقل المعرفة والخبرات إلى القرى الأكثر احتياجًا، بما يضمن استدامة المشروع وتحويله إلى منهج عمل متكامل يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل حقيقية للمرأة.

وأوضح اللواء كدواني أن المرأة المصرية تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن برنامج «رابحة» يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية التي تستهدف تحويل طاقات السيدات إلى مشروعات منتجة، تضمن لهن حياة كريمة وتسهم في جذب مزيد من القوى العاملة النسائية، مؤكدًا أن المحافظة تسخر كافة إمكانياتها لدعم مبادرات التمكين الاقتصادي، خاصة في قرى «المواطنة» والمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن البرنامج يستهدف إعداد جيل من المدربين المؤهلين لضمان استدامة المشروع وتوسيع نطاق الاستفادة في القرى المستهدفة، وتعزيز فرص العمل اللائق للمرأة، سواء كرائدات أعمال أو باحثات عن عمل، فضلًا عن دعم نمو الشركات المملوكة للنساء وزيادة قدرتها على المنافسة، وتعزيز القدرات القيادية للمرأة في القطاعات ذات النمو السريع، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة.

وأضافت أن جهود المجلس لا تقتصر على التدريب المهني فقط، بل تمتد لتشمل الحماية الاجتماعية والقانونية، مشيرة إلى نجاح المجلس مؤخرًا في استخراج 300 بطاقة رقم قومي لسيدات قرية عزبة الرملة بمركز سمالوط، ضمن الجهود المستمرة لتمكين المرأة من حقوقها الثبوتية، بما يتيح لهن الاستفادة من مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها برنامج «رابحة».

حضر الفعاليات الدكتورة رشا مهدي، عضو لجنة الثلاثين ورئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، ورباب سيد منسق التدريب، وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا المجلس القومي المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

بيع نتيجة الاعدادية

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

ترشيحاتنا

هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة

شاهد| هوندا بريلود 2026 الجديدة

تويوتا كراون موديل 2026

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

اودي Q8 موديل 2026

مواصفات أودي Q8 موديل 2026 الجديدة

بالصور

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد