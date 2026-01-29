بالتعاون مع الأمم المتحدة.. محافظ المنيا يشهد فعاليات برنامج رابحة لتمكين المرأة اقتصاديا

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات برنامج «رابحة» للتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر، والذي عُقد بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، وبدعم من الحكومة الكندية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ ومرافقوه الأنشطة التفاعلية للبرنامج، التي تستهدف اكتشاف مهارات المتدربين وتأهيلهم في مجالات ريادة الأعمال والتسويق وإعداد الحقائب التدريبية، كما استمع إلى شرح مفصل من المتدربين حول محاور ورشة عمل «إعداد المدربين من أجل الاستدامة» والتي تنفذها وحدة تدريب القيادات العليا بكلية الشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية.

وأكد محافظ المنيا أن الاستعانة بالخبرات الأكاديمية الدولية تهدف إلى إعداد صف ثانٍ من المدربين القادرين على نقل المعرفة والخبرات إلى القرى الأكثر احتياجًا، بما يضمن استدامة المشروع وتحويله إلى منهج عمل متكامل يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل حقيقية للمرأة.

وأوضح اللواء كدواني أن المرأة المصرية تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن برنامج «رابحة» يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية التي تستهدف تحويل طاقات السيدات إلى مشروعات منتجة، تضمن لهن حياة كريمة وتسهم في جذب مزيد من القوى العاملة النسائية، مؤكدًا أن المحافظة تسخر كافة إمكانياتها لدعم مبادرات التمكين الاقتصادي، خاصة في قرى «المواطنة» والمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن البرنامج يستهدف إعداد جيل من المدربين المؤهلين لضمان استدامة المشروع وتوسيع نطاق الاستفادة في القرى المستهدفة، وتعزيز فرص العمل اللائق للمرأة، سواء كرائدات أعمال أو باحثات عن عمل، فضلًا عن دعم نمو الشركات المملوكة للنساء وزيادة قدرتها على المنافسة، وتعزيز القدرات القيادية للمرأة في القطاعات ذات النمو السريع، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة.

وأضافت أن جهود المجلس لا تقتصر على التدريب المهني فقط، بل تمتد لتشمل الحماية الاجتماعية والقانونية، مشيرة إلى نجاح المجلس مؤخرًا في استخراج 300 بطاقة رقم قومي لسيدات قرية عزبة الرملة بمركز سمالوط، ضمن الجهود المستمرة لتمكين المرأة من حقوقها الثبوتية، بما يتيح لهن الاستفادة من مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها برنامج «رابحة».

حضر الفعاليات الدكتورة رشا مهدي، عضو لجنة الثلاثين ورئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، ورباب سيد منسق التدريب، وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

