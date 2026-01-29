قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
محافظ المنيا يعلن تركيب 50 وصلة مياه منزلية مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا

ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  تنفيذ مبادرة لتركيب 50 وصلة مياه منزلية مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وإحدى الجمعيات الأهلية، كمشاركة تنموية ومجتمعية فاعلة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهل الأسر غير القادرة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أثر تنموي حقيقي ومستدام ينعكس على جودة حياة المواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوصلات يتم وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن وصول خدمة مياه شرب آمنة ونظيفة للمستفيدين.

وأضاف رئيس الشركة أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني يمثل أحد محاور العمل المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

