الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
محافظات

محافظ المنيا: القضية السكانية على رأس أولوياتنا ومتابعة دورية لتحسين جودة حياة المواطنين

محافظ المنيا ونائب وزير الصحة
محافظ المنيا ونائب وزير الصحة
ايمان رياض

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم مع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، المؤشرات السكانية لعام 2025، إلى جانب استعراض جهود وخطط مختلف القطاعات التنفيذية للحد من الزيادة السكانية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن القضية السكانية تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وتحظى بمتابعة دورية ومستمرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق المستهدفات الوطنية.

وفي هذا الإطار، شارك اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان برفقة نائب وزير الصحة، وبحضور أحمد خيري، مساعد نائب وزير الصحة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتورة سحر يوسف، مدير عام التخطيط بالمجلس، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وأماني محمد فتحي، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام أن القضية السكانية تمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية الشاملة، لارتباطها المباشر بمعدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن مؤشرات هذا الملف، رغم التحديات، بدأت تشهد تحسنًا ملموسًا يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في التعامل معه، والعمل على تذليل العقبات لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات القضية السكانية على مستوى الجمهورية ومحافظة المنيا، موضحة الإحصائيات المتعلقة بمعدلات المواليد والوفيات، ومعدل الزيادة الطبيعية، وعدد السيدات في سن الإنجاب، ومعدلات الحماية والإنجاب الكلي، مؤكدة تحسن مؤشر الوفيات بالمحافظة، بما يعكس تطور مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعربت نائب وزير الصحة عن تقديرها للتعاون المثمر مع محافظة المنيا، مشيرة إلى أن مؤشرات المحافظة تشهد تحسنًا ملحوظًا، لافتة إلى أنه تم تحويل مركز مغاغة من منطقة حمراء إلى منطقة صفراء خلال عام 2025، ولم يتبق سوى مركز ملوي كمنطقة حمراء، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح الجهود المبذولة من جميع الجهات.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي استهداف الوصول بنسب التوعية والمشورة وتنظيم الأسرة إلى 100%، موجهة وكيل وزارة الصحة بضرورة تعزيز القوى البشرية العاملة بمجال تنظيم الأسرة، والتوسع في العيادات المتنقلة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع العمل على رفع معدل التغطية الطبية، والذي بلغ حاليًا 84% من خلال يومي عمل بالعيادات المتنقلة، والسعي للوصول إلى تغطية كاملة عبر زيادة أيام العمل، والاستعانة بأطباء القطاع العلاجي والجامعات والقطاع الخاص، ومشاركة فرق التمريض والقابلات لسد الفجوة في أماكن تقديم الخدمة.

وشددت على أهمية نشر مجموعة من الرسائل السكانية، أبرزها: المباعدة الصحية بين الحمل والآخر من 3 إلى 5 سنوات، وتأجيل الحمل الأول حتى الاستعداد الجيد له، وتركيب الوسائل طويلة المدى بعد الولادة مباشرة، وأهمية المشورة الأسرية لتحقيق نقلة نوعية بمحافظة المنيا تُضاف إلى النجاحات التي تحققت في ملفات محو الأمية، وخفض كثافات الفصول، والحد من التسرب من التعليم، ودعم الشباب للالتحاق بسوق العمل.

كما أكدت نائب وزير الصحة أهمية ملف الولادات القيصرية وما يمثله من تحديات ومخاطر على الأم والطفل والمجتمع، مشددة على ضرورة دعم الولادة الطبيعية الآمنة، ورفع الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والحد من التدخلات الجراحية غير المبررة التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات للأمهات وحديثي الولادة.

وأشادت الألفي بالجهود المبذولة والأنشطة التي نُفذت خلال «يوم السكان المصري» اليوم 28 يناير تحت شعار «تنمية الأسرة دي حكايتنا.. وسلامة ولادنا دي مسؤوليتنا»، والذي جرى تنفيذه بالتزامن على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أهمية استمراره بشكل شهري بالمحافظات، مع ضرورة قياس الأثر المجتمعي لتلك الفعاليات لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

المنيا محافظ المنيا وزير الصحة القضية السكانية

