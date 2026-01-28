قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب وزير الصحة ورئيس جامعة المنيا يبحثان خطة السكان والتنمية لعام 2026

نائب وزير الصحه ورئيس الجامعة
نائب وزير الصحه ورئيس الجامعة
ايمن رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، وبحث آليات تعزيز التعاون المشترك وخطة السكان والتنمية بمحافظة المنيا خلال عام 2026، وتأتي الزيارة في سياق المتابعة الميدانية لجهود تنفيذ السياسات الصحية والسكانية، ودعم دور جامعة المنيا كشريك علمي ومجتمعي فاعل في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالقضية السكانية والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون تنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ميرفت فؤاد، مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في الملفات التي تمس صحة وسلامة الأسرة المصرية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لمواجهة الزيادة السكانية، إلى جانب وضع إطار تنسيقي لخطة العمل المشتركة بين الجامعة ووزارة الصحة، انطلاقًا من دور الجامعة كشريك أساسي في معالجة القضايا المجتمعية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن مواجهة المشكلة السكانية بمحافظة المنيا تتطلب تضافر الجهود وتغيير بعض الثقافات والأبعاد المجتمعية المؤثرة على معدلات النمو السكاني، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في هذا الملف الحيوي.

وأعربت الدكتورة عبلة الألفي عن سعادتها باللقاء، مؤكدة أهمية أن تسفر هذه اللقاءات عن خطط تنفيذية واقعية قائمة على أسس علمية، طبقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، نظرًا لحساسية وأهمية الملف السكاني.

وعلى هامش الزيارة، عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الجامعة. 
وتناول الاجتماع عرضًا لحصاد عام 2025، وخطة السكان والتنمية بمحافظة المنيا للأعوام 2026–2027، خاصة ما يتعلق بالتعاون في خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، وتطبيق الدلائل الإرشادية للولادة الطبيعية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، وتوفير مقدمي المشورة والمدربين لدعم الولادة الطبيعية والساعة الذهبية الأولى، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية الولادة الطبيعية من خلال القوافل الطبية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما ناقش الاجتماع سبل توفير أطباء التخدير من خلال الاستعانة لتغطية العجز بوزارة الصحة، ودعم تنظيم الأسرة بعد الولادة، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مباشرة عقب الولادة للحد من تكرار الولادات المتعاقبة، مع متابعة الأمهات خلال الأسبوع الأول بعد الولادة للتأكد من الاستخدام الفعلي لوسائل تنظيم الأسرة.

المنيا جامعة المنيا القضية السكانية الولاده القيصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

الآباء الأساقفة

دير المحرق يحتفل بالذكرى الثانية والعشرين لنياحة القمص ثاؤفيلس المحرقي

زاهى حواس

سقارة تبوح بأسرارها..حواس يكشف لوفد أسترالي تفاصيل مقبرة ابن الملك أوسر كاف

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد