محافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بالمنيا برقم الجلوس

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
ايمن رياض

يعيش طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمنيا وأولياء أمورهم، حالة من الترقب والاهتمام مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول، ويتابع الجميع  الأخبار الصادرة من مديرية التربية والتعليم بالمنيا حول الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية، قبل اعلان النتيجة لاعتمادها رسميًا

وومن جانبه أجرى عماد الدين محمود وكيل مديرية التربية والتعليم ، جولة تفقدية لمقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على سير أعمال التصحيح الكنترول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، وبإشراف صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

أكد عماد محمود أن أعمال التصحيح تتم بكل دقة وجدية، حرصًا على الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإعلان النتيجة.

وأوضح أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بانتظام، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لاعتمادها وإعلانها رسميًا.

وقال صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 119 ألفًا و301 طالب وطالبة، موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية. 


https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya?mibextid=ZbWKwL

المنيا الشهادة الإعدادية الترم الاول النتيجة

