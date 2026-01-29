محافظ المنيا: 5 آلاف شاب استفادوا من ملتقيات التوظيف والتدريب المهني

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن تمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل يأتي على رأس أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظة، إيمانًا بأن سواعد أبناء المنيا تمثل المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ملتقيات التوظيف التي نظمتها مديرية العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص تمثل جسرًا حقيقيًا يربط بين الطاقات الشابة وفرص العمل اللائقة التي تضمن لهم حياة كريمة.

وأوضح المحافظ أنه خلال عام 2025 تم تنظيم 5 ملتقيات توظيف كبرى بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل حقيقية في قطاعات متنوعة، في تجسيد عملي لتكامل جهود مؤسسات الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بخفض معدلات البطالة والاستثمار في العنصر البشري، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لجذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل داخل المحافظة.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل فى التقرير السنوى للمديرية إلى تنفيذ 21 دورة تدريبية مهنية في مجالات (التفصيل، الخياطة، صيانة المحمول)، استفاد منها 286 متدربًا بعدد من القرى، من بينها (أبيوها، قلندول، منقطين، أبوان، عطف حيدر، زاوية الجدامي)، مؤكدًا أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية يسهم في إعادة بناء الثقة لدى الشباب بفرص النجاح داخل الوطن، ويُعد أحد أهم الأدوات لمواجهة الهجرة غير الشرعية عبر توفير بدائل اقتصادية حقيقية.

وعلى صعيد الرقابة وحماية حقوق العمال، استعرض التقرير السنوي لمديرية العمل تنفيذ 408 حملات تفتيش عمالي على 6892 منشأة، أسفرت عن تحرير 1483 محضرًا لمخالفات متنوعة، من بينها مخالفات الحد الأدنى للأجور وعمالة الأطفال. كما تم تنفيذ 163 حملة للسلامة والصحة المهنية على 4433 منشأة، وتحرير 1658 محضرًا، إلى جانب تنظيم 186 ندوة توعوية وإطلاق 8 مبادرات استفاد منها 2821 مواطنًا.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، قدمت المديرية خدماتها لـ 209 مستفيدين من العمالة غير المنتظمة، مع صرف منح دورية لـ 18,017 عاملًا، وتعيين 92 من ذوي الهمم، وإصدار أكثر من 17 ألف شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة مهنة، فضلًا عن استلام 7842 عقد عمل بالخارج، فيما بلغ عدد المعينين بالداخل وفق كعوب العمل المرتدة 10,698 عاملًا، بما يعكس حيوية سوق العمل بالمحافظة خلال العام.

وفي إطار الدور المجتمعي، شهد عام 2025 تنظيم 26 ندوة توعوية و110 حملات لمكافحة عمل الأطفال، تناولت قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، وخطورة التسرب من التعليم، بما يتسق مع رؤية الدولة لتمكين المرأة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

كما واصلت مديرية العمل جهودها في تطوير مراكز التشغيل وتحديث بنيتها التحتية لمواكبة التحول الرقمي، إلى جانب تنفيذ برامج متقدمة لتأهيل القيادات والكوادر، تحت إشراف وزارة العمل، وبالتعاون مع إدارة شؤون المرأة وهيئة إنقاذ الطفولة ومديرية الصحة والسكان، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة، ودعم مسار التنمية الشاملة بمحافظة المنيا.

لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالبنية التحتية