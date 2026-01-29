محافظ المنيا يترأس اللجنة التنسيقية لـ«وحدة المرأة الآمنة» إرساء القواعد الأساسية لعملها

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا الاجتماع الاول للجنة التنسيقية لـ«وحدة المرأة الآمنة»، والذي عُقد بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك لإرساء القواعد الأساسية لعمل اللجنة، التي تستهدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تقديم دعم متكامل للمرأة في بيئة آمنة.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ المنيا حرص المحافظة على تفعيل آليات التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقضايا المرأة، مشددًا على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم المرأة وحمايتها، لا سيما في قرى المواطنة والأكثر احتياجًا، باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود التنمية وبناء المجتمع.

وأعربت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن خالص شكرها وتقديرها للمحافظ، مؤكدة أن هذا اللقاء يعكس اهتمام الدولة المصرية بالتواصل المباشر مع المؤسسات المعنية بقضايا تمكين المرأة، ودعم جهود التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابيًا على الأسرة والمجتمع، وتحسين جودة الحياة من خلال المتابعة الميدانية للجهود المنفذة على أرض الواقع.

وأضافت مقررة فرع المجلس أن حضور المحافظ يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل النسوي وتنمية مهارات المرأة المنياوية.

وفي لفتة داعمة للتمكين الاقتصادي، وافق محافظ المنيا خلال الاجتماع على إقامة منفذ ومعرض دائم لمنتجات المجلس القومي للمرأة، بهدف مساعدة السيدات على تسويق مشغولاتهن ومنتجاتهن اليدوية، بما يضمن لهن مصدر دخل مستدام، ويعزز من دور المرأة في الاقتصاد المحلي.

حضر الاجتماع الدكتورة رشا مهدي، عضو لجنة الثلاثين ورئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، وأماني تامر وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعضو المجلس ومنسق وحدة المرأة الآمنة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.