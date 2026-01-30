خطة إعمار بيوت الله.. محافظ المنيا يعلن افتتاح 3 مساجد جديدة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح 3 مساجد جديدة بعدد من مراكز المحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وبناء المساجد، واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان بما يسهم في توفير أماكن عبادة مناسبة تستوعب أعداد المصلين بالقرى والنجوع، ويعزز الدور الديني والمجتمعي للمساجد.

وأوضح المحافظ أن الافتتاحات شملت مسجد العهد الجديد بقرية عرب زاوية حاتم بمركز أبو قرقاص، ومسجد علي بن أبي طالب عزبة الحضارة بقرية الروبي بمركز سمالوط، إلى جانب مسجد الشيخ حسن بقرية اعطو بمركز بني مزار، مشيرًا إلى أن هذه المساجد جرى إحلالها وتجديدها خلال عامي 2025 – 2026.

وأشار إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تمت بالجهود الذاتية، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن خطة إعمار بيوت الله تأتي في مقدمة أولويات الدولة، لما تمثله المساجد من قيمة دينية وروحانية، ودور محوري في بناء الإنسان ونشر قيم التسامح والفكر الوسطي المستنير.

وأكد محافظ المنيا استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف لاستكمال خطط الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة بالقرى المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور عمر خليفة مدير مديرية الأوقاف أن المساجد التي جرى افتتاحها تم تنفيذها وفق اشتراطات هندسية وفنية دقيقة، مع تجهيزها وفرشها بالكامل لاستقبال المصلين، مثمنةً دور المحافظة وجهود الأهالي في دعم مشروعات إعمار بيوت الله وتسريع معدلات الإنجاز.