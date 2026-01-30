قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026.. المعدن الأصفر يهبط 675 جنيها
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خطة إعمار بيوت الله.. محافظ المنيا يعلن افتتاح 3 مساجد جديدة

افتتاح 3 مساجد جديدة
افتتاح 3 مساجد جديدة
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح 3 مساجد جديدة بعدد من مراكز المحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وبناء المساجد، واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان بما يسهم في توفير أماكن عبادة مناسبة تستوعب أعداد المصلين بالقرى والنجوع، ويعزز الدور الديني والمجتمعي للمساجد.

وأوضح المحافظ أن الافتتاحات شملت مسجد العهد الجديد بقرية عرب زاوية حاتم بمركز أبو قرقاص، ومسجد علي بن أبي طالب عزبة الحضارة بقرية الروبي بمركز سمالوط، إلى جانب مسجد الشيخ حسن بقرية اعطو بمركز بني مزار، مشيرًا إلى أن هذه المساجد جرى إحلالها وتجديدها خلال عامي 2025 – 2026.

وأشار  إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تمت بالجهود الذاتية، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن خطة إعمار بيوت الله تأتي في مقدمة أولويات الدولة، لما تمثله المساجد من قيمة دينية وروحانية، ودور محوري في بناء الإنسان ونشر قيم التسامح والفكر الوسطي المستنير.

وأكد محافظ المنيا استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف لاستكمال خطط الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة بالقرى المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور عمر خليفة  مدير مديرية الأوقاف أن المساجد التي جرى افتتاحها تم تنفيذها وفق اشتراطات هندسية وفنية دقيقة، مع تجهيزها وفرشها بالكامل لاستقبال المصلين، مثمنةً دور المحافظة وجهود الأهالي في دعم مشروعات إعمار بيوت الله وتسريع معدلات الإنجاز.

المنيا محافظ المنيا مساجد رمضان مبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

