الحدائق العامة وحدائق الحيوان بالمحافظات جاهزة لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر

أكد الدكتور إبراهيم متولي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر بدأت مبكرًا في جميع الحدائق التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة، مع رفع درجة الجاهزية لضمان تقديم أفضل خدمة للزائرين.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحدائق الخمس التابعة للإدارة شهدت خطة شاملة لمواجهة الزحام، تضمنت إلغاء الإجازات للعاملين، وتكثيف النوبتجيات من الأطباء البيطريين والعمال، إلى جانب أعمال الصيانة والتطوير التي شملت المقاعد والأسوار ودورات المياه، فضلًا عن زيادة المسطحات الخضراء وأعمال النظافة ومكافحة الحشرات.

وأضاف أن الحدائق تقدم هذا العام أنشطة جديدة، منها عرض صغار الحيوانات لجذب الأطفال، ونقل عدد من الحيوانات بين الحدائق لتجديد التجربة، مؤكدًا أهمية التزام الزائرين بالتعليمات وعدم إطعام الحيوانات حفاظًا عليها باعتبارها ثروة قومية.