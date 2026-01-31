وفاة طفل إثر سقوط عارضة حديدية على رأسه داخل نادي خاص شهير بطنطا

شهدت ساحة الألعاب بنادي خاص وشهير بطنطا بمحافظة الغربية وفاة طفل صغير في بداية العقد الثاني من عمره أثناء لهوه ولعبه داخل النادي حيث سقطت عليه عارضة أحد الألعاب مما تسبب في لفظ أنفاسه الأخيره وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وصول الطفل إبراهيم الخطيب 13 سنة متوفي مصاب بكسور ونزيف بالمخ.



وبسؤال أسرته اكدت سقوط عارضة عليه داخل نادي خاص .



انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وأسباب وفاة الطفل .

في المقابل أفاد مسئول إداري أنه يجري التحقيق بشكل عاجل داخل النادي الخاص للوقوف على أسباب وفاة الطفل .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.