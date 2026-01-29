قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
بعد وصول الشرع إلى موسكو .. هل تسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إيقاف أي مركبة بدون اللاصق المؤمَّن | أخبار وتفاصيل قرارات مثيرة في الغربية

تكويد توك توك بالغربية
تكويد توك توك بالغربية
الغربية أحمد علي

 تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، التنفيذ الفعلي لإجراءات تكويد وتسجيل مركبات التوك توك وتركيب الملصقات المؤمَّنة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال إدارات النقل البطيء، لضبط الحركة المرورية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين، وإنهاء مظاهر العشوائية بالشوارع والطرق.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار استكمال خطة محافظة الغربية لتنظيم حركة مركبات التوك توك.

وأكد محافظ الغربية أن العمل بدأ فعليًا منذ امس داخل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، حيث تم استقبال عدد من مالكي مركبات التوك توك، واتخاذ الإجراءات  لتسجيل مركباتهم، وفتح الملفات الخاصة بها، وصرف الملصقات المؤمَّنة والكروت التعريفية، مع البدء في لصق الملصقات على المركبات بالفعل، بما يعكس جدية التنفيذ وعدم الاكتفاء بإصدار قرارات دون تطبيق فعلي على الأرض.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن إجراءات التكويد التي تنفذها إدارات النقل البطيء تشمل إلزام كل مركبة بملف رسمي موثق داخل الوحدة المحلية، يتضمن بيانات الملكية ومالك المركبة ووسائل التواصل، مع تثبيت لاصقين مؤمَّنين يحملان رقم تسجيل المركبة يتم لصقهما على الزجاج الأمامي للمركبة وعلى الجسم الخلفي لها في مكان ظاهر يسهل ملاحظته، كما يتم إصدار كارت تعريفي مدون به بيانات المركبة، يتم لصقه بزجاج المركبة من الداخل بشكل واضح، بما يتيح للراكب التعرف على بيانات المركبة ويعزز من الرقابة المجتمعية.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تتابع بشكل يومي ما يتم تنفيذه على أرض الواقع بكافة مراكز ومدن المحافظة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن وإدارات النقل البطيء بالمتابعة المستمرة، مع التيسير الكامل على المواطنين الجادين في الالتزام.

ويهيب محافظ الغربية بجميع مالكي مركبات التوك توك بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية التابعين لها لتسجيل مركباتهم وتركيب الملصقات المؤمَّنة، مؤكدًا أن فترة السماح تنتهي في الأول من مارس 2026، وعقب انتهاء فترة السماح، سيتم إيقاف أي مركبة توك توك لم تقم بتركيب اللاصق المؤمَّن والتحفظ عليها بمعرفة المرور المختص بمناطق الإيواء، ولن يُسمح بعودتها للعمل إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية كاملة، تنفيذًا لقانون المرور .

ردع مخالفين 

واختتم اللواء أشرف الجندي بالتأكيد على أن محافظة الغربية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على أرواح المواطنين، وفرض الانضباط المروري، وتنظيم حركة التوك توك بما يحقق الصالح العام، مشددًا على أن الالتزام الآن هو الطريق الوحيد للاستمرار في العمل داخل نطاق المحافظة.

اخبار محافظة الغربية دعم التبادل التجاري الأسر والعائلات تكويد توك توك ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

ترشيحاتنا

شباب ورياضة بني سويف

إجازة في مركز شباب بالواسطى | تفاصيل مباردة الرياضة ببني سويف بالصور

منتخب مصر لليد

منتخب مصر لليد يتفوق على كاب فيردي في الشوط الأول بأمم إفريقيا

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا| الأهلي يتوجه لخوض المران الأول في تنزانيا

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد