إيقاف أي مركبة بدون اللاصق المؤمَّن | أخبار وتفاصيل قرارات مثيرة في الغربية

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، التنفيذ الفعلي لإجراءات تكويد وتسجيل مركبات التوك توك وتركيب الملصقات المؤمَّنة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال إدارات النقل البطيء، لضبط الحركة المرورية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين، وإنهاء مظاهر العشوائية بالشوارع والطرق.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار استكمال خطة محافظة الغربية لتنظيم حركة مركبات التوك توك.

وأكد محافظ الغربية أن العمل بدأ فعليًا منذ امس داخل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، حيث تم استقبال عدد من مالكي مركبات التوك توك، واتخاذ الإجراءات لتسجيل مركباتهم، وفتح الملفات الخاصة بها، وصرف الملصقات المؤمَّنة والكروت التعريفية، مع البدء في لصق الملصقات على المركبات بالفعل، بما يعكس جدية التنفيذ وعدم الاكتفاء بإصدار قرارات دون تطبيق فعلي على الأرض.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن إجراءات التكويد التي تنفذها إدارات النقل البطيء تشمل إلزام كل مركبة بملف رسمي موثق داخل الوحدة المحلية، يتضمن بيانات الملكية ومالك المركبة ووسائل التواصل، مع تثبيت لاصقين مؤمَّنين يحملان رقم تسجيل المركبة يتم لصقهما على الزجاج الأمامي للمركبة وعلى الجسم الخلفي لها في مكان ظاهر يسهل ملاحظته، كما يتم إصدار كارت تعريفي مدون به بيانات المركبة، يتم لصقه بزجاج المركبة من الداخل بشكل واضح، بما يتيح للراكب التعرف على بيانات المركبة ويعزز من الرقابة المجتمعية.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تتابع بشكل يومي ما يتم تنفيذه على أرض الواقع بكافة مراكز ومدن المحافظة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن وإدارات النقل البطيء بالمتابعة المستمرة، مع التيسير الكامل على المواطنين الجادين في الالتزام.

ويهيب محافظ الغربية بجميع مالكي مركبات التوك توك بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية التابعين لها لتسجيل مركباتهم وتركيب الملصقات المؤمَّنة، مؤكدًا أن فترة السماح تنتهي في الأول من مارس 2026، وعقب انتهاء فترة السماح، سيتم إيقاف أي مركبة توك توك لم تقم بتركيب اللاصق المؤمَّن والتحفظ عليها بمعرفة المرور المختص بمناطق الإيواء، ولن يُسمح بعودتها للعمل إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية كاملة، تنفيذًا لقانون المرور .

ردع مخالفين

واختتم اللواء أشرف الجندي بالتأكيد على أن محافظة الغربية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على أرواح المواطنين، وفرض الانضباط المروري، وتنظيم حركة التوك توك بما يحقق الصالح العام، مشددًا على أن الالتزام الآن هو الطريق الوحيد للاستمرار في العمل داخل نطاق المحافظة.