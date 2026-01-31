تشكيل يانج أفريكانز المتوقع ضد الأهلي.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يستعد فريق يانج أفريكانز لمواجهة قوية أمام النادي الأهلي، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على تشكيلة متوازنة تجمع بين الخبرة والشباب في جميع خطوط الملعب. إليكم التفاصيل المتوقعة للتشكيل:









تشكيل يانج أفريكانز المتوقع ضد الأهلي

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: باتريك مويندا، باكاري موامينيتو، إبراهيم حماد، تشادراك بوكا

خط الوسط: ماكسي نزينجيلي، ديكسون جوب، ديوك أبويا، محمد دامارو

خط الهجوم: ديبو، ألان أوكيلو



بهذه التشكيلة، يسعى يانج أفريكانز لموازنة الدفاع والهجوم، والاستفادة من خبرة لاعبيه الشباب في وسط الملعب والهجوم، لتقديم أداء قوي أمام الأهلي في المواجهة المرتقبة

تُقام مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز اليوم السبت 31 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء يوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أمان غي زنجبار.

ستذاع مباراة الأهلي بث مباشر أمام يانج أفريكانز، عن طريق قنوات بي إن سبورتس