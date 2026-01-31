مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت مباريات قوية ومثيرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث تترقب الجماهير لقاءات حاسمة بين أبرز الأندية الإفريقية.



تستعرض السطور التالية مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لكل مواجهة، لتسهيل متابعة المباريات بشكل منظم.

يانج أفريكانز X الأهلي

يستضيف فريق يانج أفريكانز نظيره الأهلي المصري في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

الوقت: الساعة 3 عصراً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

تعد مواجهة يانج أفريكانز والأهلي فرصة للجماهير لمتابعة أداء الفريق المصري الشهير خارج أرضه، في مباراة قد تحمل الكثير من الإثارة والتحديات التكتيكية. الأهلي، الذي يمتلك تاريخًا عريقًا في البطولة، يسعى لتحقيق الفوز وضمان نقاط المباراة الثلاث لتعزيز موقفه في جدول البطولة.

بيترو أتلتيكو X الملعب المالي

في مباراة ثانية مهمة ضمن نفس الجولة، يلتقي فريق بيترو أتلتيكو مع الملعب المالي.

الوقت: الساعة 6 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

يعد هذا اللقاء فرصة للفريقين لإظهار مستواهما الفني، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، خصوصًا مع المنافسة القوية على التأهل إلى الأدوار التالية. الأداء الهجومي والدفاعي سيكون حاسمًا في تحديد نتيجة المباراة، مع سعي كل فريق لتقديم أفضل مستوياته على أرض الملعب.

الجيش الملكي X شبيبة القبائل

تختتم مواجهات اليوم بمواجهة عربية-جزائرية تجمع بين الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

الوقت: الساعة 9 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

يمثل اللقاء اختبارًا قويًا للفريقين، مع توقعات بمباراة مثيرة تكشف عن أفضل اللاعبين وتحركاتهم التكتيكية. الجماهير تنتظر مباراة حماسية مليئة بالندية والإثارة، خاصة أن كلا الفريقين يسعى لتحقيق الانتصار لتعزيز موقفه في البطولة



