قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة
استشهاد 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مناطق بـ غزة فجر اليوم
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات رياضية في مصر.. تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات.. رينو تكشف النقاب عن داستر الجديدة
روسيا: التعاون العسكري مع إفريقيا وصل لمستويات تجاوزت العصر السوفيتي
لماذا سميت ليلة النصف من شعبان عيد الملائكة؟.. أسباب لا تعرفها
نصر إبراهيم: الزمالك لا يقف على لاعب والإلتزام والروح سر الاستقرار
بسمة وهبة: جريمة هدى شعراوي تفتح ملف خطورة بعض الخادمات
تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني
البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية
الأهلي لا يقف على لاعب .. هانى رمزي يهاجم إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
رباب الهواري

يشهد اليوم السبت مباريات قوية ومثيرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث تترقب الجماهير لقاءات حاسمة بين أبرز الأندية الإفريقية.


 تستعرض السطور التالية مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لكل مواجهة، لتسهيل متابعة المباريات بشكل منظم.

يانج أفريكانز X الأهلي

يستضيف فريق يانج أفريكانز نظيره الأهلي المصري في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

  • الوقت: الساعة 3 عصراً
  • القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

تعد مواجهة يانج أفريكانز والأهلي فرصة للجماهير لمتابعة أداء الفريق المصري الشهير خارج أرضه، في مباراة قد تحمل الكثير من الإثارة والتحديات التكتيكية. الأهلي، الذي يمتلك تاريخًا عريقًا في البطولة، يسعى لتحقيق الفوز وضمان نقاط المباراة الثلاث لتعزيز موقفه في جدول البطولة.

بيترو أتلتيكو X الملعب المالي

في مباراة ثانية مهمة ضمن نفس الجولة، يلتقي فريق بيترو أتلتيكو مع الملعب المالي.

  • الوقت: الساعة 6 مساءً
  • القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

يعد هذا اللقاء فرصة للفريقين لإظهار مستواهما الفني، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، خصوصًا مع المنافسة القوية على التأهل إلى الأدوار التالية. الأداء الهجومي والدفاعي سيكون حاسمًا في تحديد نتيجة المباراة، مع سعي كل فريق لتقديم أفضل مستوياته على أرض الملعب.

الجيش الملكي X شبيبة القبائل

تختتم مواجهات اليوم بمواجهة عربية-جزائرية تجمع بين الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

  • الوقت: الساعة 9 مساءً
  • القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

يمثل اللقاء اختبارًا قويًا للفريقين، مع توقعات بمباراة مثيرة تكشف عن أفضل اللاعبين وتحركاتهم التكتيكية. الجماهير تنتظر مباراة حماسية مليئة بالندية والإثارة، خاصة أن كلا الفريقين يسعى لتحقيق الانتصار لتعزيز موقفه في البطولة


 

الاهلي يانج افريكانز دورى ابطال افريقيا شبيبة القبائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

الفنانة الكندية كاترين أوهارا

وفاة الفنانة الكندية كاترين أوهارا بطلة فيلم home alone

ترشيحاتنا

نشاط التمويل العقاري

بنمو 44% .. عقود التمويل العقاري ترتفع لـ 13560 في 11 شهرًا

رانيا المشاط

التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 50 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاري

بالصور

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد