قرار عاجل ضد 5 سيدات في ممارسة الدعارة

قررت جهات التحقيق، حبس 5 سيدات 4 أيام لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بنطاق محافظتى "الإسكندرية، الدقهلية".



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (5 سيدات "لـ 3 منهم معلومات جنائية") بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.







عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى "الإسكندرية - الدقهلية" وبحوزتهن (5 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") ،وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.