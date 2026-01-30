نصب واحتيال على المواطنين.. ضبط مديري 5 شركات تسفير عمالة للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (5 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القليوبية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات (5 أشخاص) وبحوزتهم (جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها عدد من أجهزة الكمبيوتر وهواتف المحمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى" – دفاتر إستلام نقدية - عقود إتفاق على عمل خارج البلاد – أكلاشيهات - إعلانات خاصة بالشركات)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.





