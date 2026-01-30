نصبوا على المواطنين.. القبض على القائمين على إدارة 15 شركة لتسفير العملة للخارج



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 15 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بنطاق محافظة الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (15 شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات (16 شخصا) وبحوزتهم (جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها عدد من أجهزة الكمبيوتر وهواتف المحمول "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى" – عقود عمل وإتفاق – طلبات توظيف – أكلاشيهات - إعلانات خاصة بالشركات – دفاتر بيانات راغبى السفر للعمل بالخارج- مبالغ مالية متحصلة من نشاطهم الإجرامى)..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج..





