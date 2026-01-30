قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو
الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل
دنيا الصمدي | تعرف على مديرة أعمال أحمد عز بعد ادعاء زينة زواجهما : أبو عيالي اتجوز
هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال
مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟
رونالدو يقود النصر لاكتساح الخلود بثلاثية بالدوري السعودي
فاروق الباز : صحتي جيدة .. وهذه حقيقة وجود حياة على كواكب أخرى
بمشاركة حجازي .. نيوم يفوز على ضمك بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

متهم في سرقة موقع معدات مبنى وزارة العدل يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

كشف أمر الإحالة، في واقعة ضبط أحد المتهمين على خلفية اتهامه بالاشتراك في سرقة أسلاك من موقع تحت الإنشاء خاص بوزارة العدل بالعاصمة الجديدة، عقب بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية بدائرة مركز العياط بمحافظة الجيزة.

وقال المتهم في محضر التحقيقات، إنه تم ضبطه داخل منزله بمنطقة المثالية بالعياط، أثناء تواجده مع أسرته.

سرقة أسلاك

وأوضح المتهم أن عملية الضبط تمت بواسطة ضابط شرطة وقوة مرافقة، حيث دار بينه وبين الضابط حوار سأله خلاله عن مكان الأسلاك النحاسية، ليقر المتهم بكافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

وأكد المتهم خلال التحقيقات أنه لم يعثر بحوزته على أي مضبوطات عقب تفتيشه الشخصي، مشيرًا إلى أن الأسلاك المضبوطة لم تكن بحوزته وقت الضبط.

في سياق متصل، قامت النيابة بتلاوة كارت الحرز رقم (1/559 جزئي)، والذي تبين أنه عبارة عن كمية من الأسلاك الكهربائية، حيث أقر المتهم بأنها محل واقعة السرقة، وأنه قام بالاشتراك في ارتكابها مع متهم آخر يدعى وليد، من أحد المواقع محل البلاغ.

كشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة أسلاك من موقع تحت الإنشاء خاص بوزارة العدل بالعاصمة الجديدة، حيث أقر المتهم إسلام بتفاصيل ارتكابه للواقعة بالاشتراك مع متهم آخر يُدعى وليد.

وقال المتهم في أقواله إنه يعمل بموقع اللاندسكيب التابع لوزارة العدل، ويؤدي عمله يوميًا عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

وأضاف أن فكرة ارتكاب الواقعة راودته قبل شهر رمضان الماضي بيومين، بعد أن لاحظ قيام المتهم الآخر بقطع الأسلاك من الموقع، ثم أقنعه بالاشتراك معه مستغلًا مروره بضائقة مالية صعبة، خاصة مع احتجاز ابنته بالحضانة وحاجته لتوفير نفقات علاجها.

وأوضح المتهم أن تنفيذ الواقعة تم باستخدام أداة قطع (زرادية)، كانت بحوزة المتهم الآخر، مشيرًا إلى أنه لا يعلم مصدر السلاح الأبيض المستخدم، سوى أنه كان حادًا ومناسبًا لقطع الأسلاك.

وأكد المتهم أنهما قاما بتنفيذ مخططهما الإجرامي بالفعل، حيث أقدما على سرقة الأسلاك وقطعها على مرتين، وبين أن الواقعة الأولى تمت قبل شهر رمضان بيومين، في وضح النهار، حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا، من داخل موقع اللاندسكيب التابع لوزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بسبب تواجده الطبيعي بالمكان في إطار عمله.

 وأصدرت محكمة مستانف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها بتخفيف حكم حبس المتهمين من 3 سنوات لـ 6 أشهر لاتهامهما بسرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية المغذية لمصابيح إنارة المسطحات الخضراء، المملوكة لشركة العاصمة الإدارية والمرخصة لإنشائها للمنفعة العامة.

الأسلاك الكهربائية الأجهزة الأمنية اخبار الحوادث سرقة أسلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

عودة الفاخوري

رسميًا .. الفاخوري ينضم إلى بيراميدز

عمرو خالد بيبو

لاعب الأهلي السابق.. عمرو خالد بيبو ينتقل من أراو السويسري إلى الجونة

إسبانيول

تشكيل مباراة إسبانيول وألافيس في الدوري الإسباني

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

ضربة عسكرية

باحثة: الميليشيات المسلحة تنشط حال ضرب إيران .. فيديو

قطع عسكرية

لاستعادة الردع | هدى رؤوف: إيران سترد حال تعرضها لهجوم أمريكي .. فيديو

مصطفى بكري

لا تترك أبناءها .. مصطفى بكري: مصر تحركت بسرعة لحل أزمة البحارة | فيديو

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد