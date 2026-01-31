سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وإصابة 5 أخرين بنيران الاحتلال في غزة



أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 3 شهداء بينهم طفلان إثر استهداف إسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق العباس بمدينة غزة وكذلك إصابة 5 أخرين.

توغلت عدد من الدبابات والجرافات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح مع عمليات تجريف لمساحات واسعة من الدفيئات والأشجار والمنازل المتبقية شرق الخط الأصفر والتي تعود الأراضي لعائلة ابو غرابة وابوجريبان.

كما ذكرت مصادر محلية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا إستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما إقتحمت قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر ثلث شرقي مدينة قلقيلية حيث إعتقلت عدد المواطنين بالإضافة إلى إقتحام بلدة كفر عين شمال رام الله .

كما إقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله

بجانب إقتحام بلدة إذنا غرب الخليل حيث داهمت عددا من المنازل بالإضافة إلى إقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.