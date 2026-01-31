قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وإصابة 5 أخرين بنيران الاحتلال في غزة
أحمد دويدار: مفيش لاعب في الأهلي يقدر يعوض غياب أليو ديانج
تقارير أمريكية: طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى
قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026
التحقيق في قتـ.ل شاب لجاره لمعاتبته على معاكسة الفتيات وتعاطي المخدرات
الله يغفر كل ذنوبك عند سماع الأذان بدعاء واحد.. أوصى به النبي هل تعرفه؟
جناح وزارة الدفاع بمعرض الكتاب.. سرد بصري ومعرفي يروي كيف ظل الجيش جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني عبر القرون
مجدي إسحاق: مؤسسة مجدي يعقوب لديها وقف وطاقات بشرية مدربة
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن مشروع قانون للعفو العام
أعضاء بالكونجرس يحذرون ترامب من انتهاء معاهدة ستارت مع روسيا
مصطفى شوبير يقترب من حراسة مرمى الأهلى أمام يانج أفريكانز
مجدي إسحاق: مؤسسة مجدي يعقوب لديها وقف وطاقات بشرية مدربة

مجدي إسحاق
مجدي إسحاق

أكد الدكتور مجدي إسحاق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في مصر، استمرارية الأيدي العاملة والامكانيات المادية مع الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي.

واضاف الدكتور مجدي إسحاق، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الجمعة، أن :"مافيش شغل هيقف لأن دكتور مجدي يعقوب ركز كويس على الطاقة البشرية، ولدينا إدارة على أعلى مستوى".

وتابع الدكتور مجدي إسحاق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في مصر، أن :"معانا اسم زي الذهب والبداية كانت سهلة والاستمرارية كانت صعبة شوية وإيجاد الأجيال التحدي الحقيقي، وعملنا على بناء وقف يوفر ٥٠٪ من التبرعات لضمان استمرار المؤسسة".

