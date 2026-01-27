محمود عامر لصدى البلد: لا أسعى للتريند وزواجي من سيدة أصغر مني قرار شخصي| فيديو

قال الفنان محمود عامر، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إنه لا يسعى إلى إثارة الجدل أو تصدّر “التريند”، مؤكدًا أن حياته الشخصية لا يجب أن تكون محل هجوم أو انتقاد.

وأوضح عامر: «أنا لما تزوجت حصل ده، لكني لا أهتم بالانتقادات على زواجي من سيدة أصغر مني، الحمد لله عايشين مبسوطين وربنا يخليها ليا».

وعن الحادثة التي تعرض لها مؤخرًا، أكد أنها أمر وارد الحدوث لأي شخص، قائلًا: «أي إنسان ممكن يعمل حادثة».

وأضاف أنه يشعر بالحزن فقط من التجاوز في بعض التعليقات، مشيرًا إلى أن النقد المقبول شيء، لكن التطاول والإساءة أمر مرفوض.



