من داخل البرلمان.. آخر مستجدات اختيار رئيس العراق

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أعلنت عن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقية إلى يوم الأحد المقبل.

وذلك على الرغم من أن الموعد الدستوري كان محددًا الخميس التاسع من الشهر الجاري، بعد طلبات تقدمت بها أحزاب الديمقراطي الكردستاني والاتحادي الوطني، ما اعتبره البعض خرقًا للتوقيت الدستوري.

وأوضحت التميمي خلال رسالة على الهواء، أن التأجيل جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة، حيث حضر 85 نائبًا فقط من أصل 250، بينما يتطلب النصاب الثلثين للمضي قدمًا في التصويت. وأشارت إلى أن كتلة الأعمار والتنمية أكدت على ضرورة انعقاد الجلسة وعدم تمريرها دون حضور العدد الكافي من النواب.

وذكرت التميمي أن أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية هم فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ونزار أميدي عن الاتحاد الوطني، مع توقعات كبيرة بتنافسهما على المنصب بعد الانتهاء من الترتيبات البرلمانية.