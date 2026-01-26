قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غازي فيصل: الدور الإيراني في العراق يهيمن على الاقتصاد والسياسة والنفوذ الأمني

العراق
العراق
عادل نصار

قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن الدور الإيراني في العراق يمتد إلى مجالات واسعة تشمل الاقتصاد والسياسة والنفوذ الأمني، موضحاً أن هذا الدور يشمل التنسيق مع أكثر من 34 فصيلاً مسلحاً تتبع الحرس الثوري الإيراني، وتلتزم بمبادئ ولاية الفقيه واستراتيجية الجمهورية الإسلامية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الفصائل تمتلك شركات ومصارف وهمية، وتشارك في تهريب النفط والدولار لإيران، ما يشكّل بحسب الولايات المتحدة الأمريكية "ضوءاً أحمر" ويستدعي التزام العراق بالعقوبات الدولية تجاه إيران.

وأشار الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن تجارة الظل وتحويلات الأموال عبر الشركات الوهمية تُستخدم لتمويل الفصائل المسلحة الإيرانية في العراق، كما تدعم منظومة التسلح الإيرانية، مؤكداً أن هذا الأمر يضع العراق في مواجهة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي تشدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

وذكر الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، فيصل أن هذه الشبكات الاقتصادية والسياسية تُظهر حجم النفوذ الإيراني في العراق ومدى تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
 

غازي فيصل الدور الإيراني الحرس الثوري الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

ليفربول

ليفربول يعلن تعاقده مع أولى صفقاته الشتوية رسميا

النصر السعودي

النصر يهزم التعاون بهدف عكسي ويواصل مطاردة الهلال في دوري روشن

الزمالك والأهلي

الأهلي يحسم قمة الجولة الحادية عشرة من دوري السلة أمام الزمالك

بالصور

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

المزيد