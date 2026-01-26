غازي فيصل: الدور الإيراني في العراق يهيمن على الاقتصاد والسياسة والنفوذ الأمني

قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن الدور الإيراني في العراق يمتد إلى مجالات واسعة تشمل الاقتصاد والسياسة والنفوذ الأمني، موضحاً أن هذا الدور يشمل التنسيق مع أكثر من 34 فصيلاً مسلحاً تتبع الحرس الثوري الإيراني، وتلتزم بمبادئ ولاية الفقيه واستراتيجية الجمهورية الإسلامية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الفصائل تمتلك شركات ومصارف وهمية، وتشارك في تهريب النفط والدولار لإيران، ما يشكّل بحسب الولايات المتحدة الأمريكية "ضوءاً أحمر" ويستدعي التزام العراق بالعقوبات الدولية تجاه إيران.

وأشار الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن تجارة الظل وتحويلات الأموال عبر الشركات الوهمية تُستخدم لتمويل الفصائل المسلحة الإيرانية في العراق، كما تدعم منظومة التسلح الإيرانية، مؤكداً أن هذا الأمر يضع العراق في مواجهة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي تشدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

وذكر الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، فيصل أن هذه الشبكات الاقتصادية والسياسية تُظهر حجم النفوذ الإيراني في العراق ومدى تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

