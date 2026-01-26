قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمان المواطن أولًا.. البرلمان يتحرك لمواجهة أزمة الكلاب الضالة

عبد الرحمن سرحان

مع تصاعد شكاوى المواطنين، تقدمت النائبة أميرة العادلي بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجّهًا لكل من وزراء الإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية، بشأن الانتشار المتزايد لـ الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية، وما ترتب عليه من وقائع عقر واعتداء على الأهالي، في ظل غياب إجراءات فعالة للسيطرة على الأزمة.

وأكدت النائبة أن مدينة العبور تشهد خلال الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا للكلاب الضالة في الشوارع الرئيسية وبجوار المدارس والمرافق العامة، بما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، مشيرة إلى تلقي شكاوى متكررة من الأهالي تفيد بتعرض عدد منهم لإصابات فعلية نتيجة هجوم الحيوانات الضالة، فضلًا عن حالة القلق المستمرة وانعدام الشعور بالأمان داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت أن الاستجابة الحكومية لا تزال محدودة ولا تتناسب مع حجم التهديد، في ظل غياب خطة واضحة ومتكاملة، وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية دون تنسيق فعّال، وهو ما يستدعي تدخلًا برلمانيًا عاجلًا.

وطالب طلب الإحاطة بكشف العدد الفعلي للمواطنين الذين تعرضوا للعقر أو الإصابة خلال الفترة الأخيرة، والبيانات المسجلة لدى وزارة الصحة والوحدات البيطرية، إلى جانب توضيح دور وزارة الزراعة في التعامل البيطري والإنساني مع الحيوانات الضالة، ومسؤولية وزارتي الإسكان والتنمية المحلية في تأمين المناطق السكنية ومنع تكرار هذه الوقائع.

كما شددت النائبة على ضرورة بحث تطبيق حلول مستدامة، مثل برامج السيطرة والتعقيم والإيواء، بدلًا من الاكتفاء بتحركات موسمية غير فعالة، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يمثل خطرًا صحيًا وأمنيًا، ويعرّض المواطنين لاحتمالات الإصابة بالأمراض، ويعكس قصورًا واضحًا في إدارة ملف يمس السلامة العامة بشكل مباشر، فضلًا عن غياب خطة زمنية واضحة للتعامل الجاد والمستدام مع الأزمة، مع الالتزام بالمعايير البيطرية والإنسانية.

وطالبت في ختام طلبها بإحالة الملف إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم.

وفي تعقيبها على المقترح، أكدت النائبة أميرة العادلي أن مناقشة المشكلة لا تعني بأي حال الدعوة لإيذاء الحيوانات، قائلة:
“أنا شخصيًا بحب الحيوانات وعندي كلاب، لكن ده لا يعني غض البصر عن شكاوى الناس واستغاثاتهم. الهجوم على أي شخص يقترب من الملف مش كله إنسانية ورحمة”.

وأضافت: “أمان الناس وحقوقهم في السلامة الشخصية مسؤولية والتزام، والرفق بالحيوان وعدم إيذائه حق ومسؤولية والتزام أيضًا… يا عزيزي لا تكن متطرف، لا ضرر ولا ضرار”.

مزاد سيارات
