الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
مصرع 18 قتيلا وفقدان 24 في غرق سفينة جنوب الفلبين

البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن هناك 18 قتيلا و24 مفقودا على الأقل في غرق سفينة بجنوب الفلبين.

 أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الفلبينية والأمريكية أبحرت معًا هذا الأسبوع في منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي،  في إطار مناورات مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحليفين بموجب معاهدة.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات العسكرية بينهما في عهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الذي سعى إلى تعزيز علاقاته مع واشنطن ردًا على النفوذ الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي.
وأُجريت المناورات الحادية عشرة من نوعها بين الولايات المتحدة والفلبين منذ نوفمبر 2023 في منطقة سكاربورو شول في مياه بحر الصين الجنوبي، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، والتي تطالب بها الصين أيضًا كجزء من أراضيها.

وقالت القوات المسلحة الفلبينية في بيان: "إن نجاح هذه الأنشطة عزز التنسيق والكفاءة التكتيكية والتفاهم المتبادل بين القوات المتحالفة".

استعرض الحدث الفرقاطة الفلبينية "أنطونيو لونا"، وسفينة دورية تابعة لخفر السواحل الفلبيني، بالإضافة إلى طائرتين عسكريتين ومروحية.

ونشرت قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية المدمرة الصاروخية الموجهة "جون فين" من فئة "أرلي بيرك"، والتي عبرت مضيق تايوان قبل أسبوعين، ومروحية "إم إتش-60 آر سيهوك".
وفي يوم الثلاثاء، أعلنت قيادة المسرح الجنوبي للجيش الصيني أنها أجرت دورية روتينية في بحر الصين الجنوبي من الأحد إلى الاثنين، دون تحديد الموقع.

وتابعت: "استعانت الفلبين بدول من خارج المنطقة لتنظيم ما يسمى "الدوريات المشتركة"، ما أدى إلى زعزعة السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي". وأضاف البيان:"ستحمي قوات قيادة المسرح بحزم السيادة الإقليمية الوطنية والحقوق والمصالح البحرية، وستدعم بقوة السلام والاستقرار الإقليميين".

وتزعم الصين سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

16 فبراير.. الحكم على التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة نشر فيديوهات خادشة

معرض مركبات وزارة الداخلية.. تكنولوجيا حديثة وبهجة على وجوه الأطفال| شاهد

الحبس 6 أشهر لـ شاب بتهمة ابتزاز فتاتين بمقاطع خادشة للشرف بالجيزة

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

