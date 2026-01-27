قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العمر مجرد رقم.. أساطير كرة القدم تتحدى الزمن وتعيد كتابة التاريخ في الملاعب
فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة
مواعيد بدء الدراسة والامتحانات|تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني 2026 بالمدارس
بسبب مشهد درامي.. التمريض تستغيث بالرئيس للحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة
الوزراء: مصر أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2025
مدبولي: تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 الآن
رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى كليوباترا ويؤكد: يقدم خدمات بمعايير عالمية
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مدبولي: تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية

كتب محمود مطاوع

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، تأكيد حرص الحكومة على استكمال مسار تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته، مشيراً إلى أن ملف الإصلاح الإداري يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية، وتحقيق الانضباط المؤسسي.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المحوري في تنفيذ محاور الإصلاح الإداري، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تتعلق بتطوير منظومة الموارد البشرية، وضبط آليات التوظيف، وتحديث الهياكل التنظيمية، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة، سعياً لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين قدرته على الاستجابة لمتطلبات العمل الحكومي.

وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال البرامج التنفيذية المرتبطة بالإصلاح الإداري، بما يحقق الاستدامة لما تم إنجازه، ويعزز من كفاءة العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لأي تطوير مؤسسي.

واستعرض المهندس حاتم نبيل، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لملف الإصلاح الإداري، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير منظومة الموارد البشرية، وتحديث الهياكل التنظيمية، وضبط آليات التوظيف، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة المؤسسية داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحسين نظم العمل ورفع كفاءة الأداء وبناء قدرات العاملين. 

كما عرض ملامح الخطط المستقبلية خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في إدارتها، بما يضمن استدامة الإصلاح ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة في مختلف القطاعات.

المركزي للتنظيم والإدارة مدبولي رئيس الوزراء الجهاز الإداري للدولة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

خلال الاجتماع

محافظ البنك المركزي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة في الذكاء الاصطناعي للمصرفيين

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

نقل 101.3مليـون طن متري بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية خلال 2024/2025

جانب من الحدث

خالد عباس: العاصمة الجديدة تعتمد على معايير الاستدامة والرقمنة في التخطيط والتنفيذ

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

