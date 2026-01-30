قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على كيفك ميل.. عودة دفء التسعينيات بمسرح نهاد صليحة

مسرح
مسرح
أحمد عبد القوى

شهد مسرح نهاد صليحة إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا في أولى ليالي عرض المسرحية الجديدة "على كيفك ميل" وسط تفاعل واضح من الجمهور مع أجواء العرض الدافئة ومضامينه الإنسانية.

يُقدَّم العرض تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، وبإشراف الدكتور محمود صدقي مدير مسرح نهاد صليحة، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية الكوميدية ذات الطابع الإنساني الرومانسي، مقدّمًا سهرة مسرحية عائلية تعيد إلى الأذهان روح وبساطة تسعينيات القرن الماضي بما تحمله من حنين وصدق وتناقضات إنسانية قريبة من الوجدان.

تدور أحداث المسرحية داخل بيت مصري متواضع لأسرة من الطبقة المتوسطة في أوائل التسعينيات، خلال فترة ما بعد زلزال 1992، حيث يعاني المنزل من ميلان إنشائي بسيط، يتحول رمزيًا إلى انعكاس لحالة عدم الاتزان النفسي والاجتماعي التي يعيشها أفراد الأسرة.

ومن خلال يوم مفصلي في حياة العائلة، تتكشف العلاقات الإنسانية بين أفرادها؛ أب مغترب يسعى لتأمين مستقبل أفضل، وأم مكافحة تتحمل مسؤوليات البيت، وأبناء يمثلون نماذج شبابية مختلفة بين الطموح، والبحث عن الذات، والمشاعر الأولى، والرغبة في الاستقلال.

وتتصاعد الأحداث عبر مشاهد يومية تمزج بين الكوميديا والمشاعر الصادقة، وصولًا إلى لحظة عودة الأب، التي تعيد ترتيب العلاقات داخل البيت في إطار واقعي بعيد عن الحلول المثالية أو الطرح المباشر.

ويقدّم «على كيفك ميل» رؤية اجتماعية إنسانية تؤكد على قيم الأسرة والتماسك والعمل، ويخلو من أي طرح سياسي أو ديني أو ما يتعارض مع القيم المجتمعية.

العرض من تأليف سعاد القاضي ومحمود وحيد، وإخراج سعاد القاضي، ويُقدَّم لأول مرة على مسرح نهاد صليحة.

وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، بأن عرض «على كيفك ميل» يُمثّل ثالث تعاون إنتاجي بين مسرح نهاد صليحة وفرقة المتحدين المصرية المستقلة، مؤكدة حرص الأكاديمية على دعم التجارب المسرحية الجادة، وإتاحة المساحة للإنتاجات المستقلة التي تقدّم رؤى إنسانية قريبة من الجمهور وتُثري المشهد المسرحي المصري.

ثقافة فكر مسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

ترشيحاتنا

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

"بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026

بالصور

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد