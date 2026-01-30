على كيفك ميل.. عودة دفء التسعينيات بمسرح نهاد صليحة

شهد مسرح نهاد صليحة إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا في أولى ليالي عرض المسرحية الجديدة "على كيفك ميل" وسط تفاعل واضح من الجمهور مع أجواء العرض الدافئة ومضامينه الإنسانية.

يُقدَّم العرض تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، وبإشراف الدكتور محمود صدقي مدير مسرح نهاد صليحة، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية الكوميدية ذات الطابع الإنساني الرومانسي، مقدّمًا سهرة مسرحية عائلية تعيد إلى الأذهان روح وبساطة تسعينيات القرن الماضي بما تحمله من حنين وصدق وتناقضات إنسانية قريبة من الوجدان.

تدور أحداث المسرحية داخل بيت مصري متواضع لأسرة من الطبقة المتوسطة في أوائل التسعينيات، خلال فترة ما بعد زلزال 1992، حيث يعاني المنزل من ميلان إنشائي بسيط، يتحول رمزيًا إلى انعكاس لحالة عدم الاتزان النفسي والاجتماعي التي يعيشها أفراد الأسرة.

ومن خلال يوم مفصلي في حياة العائلة، تتكشف العلاقات الإنسانية بين أفرادها؛ أب مغترب يسعى لتأمين مستقبل أفضل، وأم مكافحة تتحمل مسؤوليات البيت، وأبناء يمثلون نماذج شبابية مختلفة بين الطموح، والبحث عن الذات، والمشاعر الأولى، والرغبة في الاستقلال.

وتتصاعد الأحداث عبر مشاهد يومية تمزج بين الكوميديا والمشاعر الصادقة، وصولًا إلى لحظة عودة الأب، التي تعيد ترتيب العلاقات داخل البيت في إطار واقعي بعيد عن الحلول المثالية أو الطرح المباشر.

ويقدّم «على كيفك ميل» رؤية اجتماعية إنسانية تؤكد على قيم الأسرة والتماسك والعمل، ويخلو من أي طرح سياسي أو ديني أو ما يتعارض مع القيم المجتمعية.

العرض من تأليف سعاد القاضي ومحمود وحيد، وإخراج سعاد القاضي، ويُقدَّم لأول مرة على مسرح نهاد صليحة.

وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، بأن عرض «على كيفك ميل» يُمثّل ثالث تعاون إنتاجي بين مسرح نهاد صليحة وفرقة المتحدين المصرية المستقلة، مؤكدة حرص الأكاديمية على دعم التجارب المسرحية الجادة، وإتاحة المساحة للإنتاجات المستقلة التي تقدّم رؤى إنسانية قريبة من الجمهور وتُثري المشهد المسرحي المصري.