إيبارشية دشنا تنظم مؤتمر الخدام بعنوان «الجدية والالتزام في الخدمة»

نظمت إيبارشية دشنا مؤتمرا عاما للخدام تحت عنوان «الجدية والالتزام في الخدمة»، وذلك بدير القديس الأنبا بلامون السائح بقرية القصر والصياد التابعة للإيبارشية، وبحضور نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا.

مؤتمر الخدام

وتضمن المؤتمر ندوة مفتوحة مع نيافة الأنبا تكلا، أجاب خلالها على تساؤلات الخدام وقدم توجيهات روحية وعملية لخدمة أكثر التزاما وفاعلية، كما شمل محاضرتين بعنوان «الجدية في الخدمة» و«الالتزام في الخدمة»، ركزتا على أهمية الأمانة والمسؤولية في العمل الكنسي.

وشهد المؤتمر أيضا مجموعات عمل ناقشت نماذج لشخصيات خادمة في الكتاب المقدس، من بينها نحميا النبي ويوحنا المعمدان، بهدف استخلاص مبادئ عملية تُعين الخدام في خدمتهم اليومية.