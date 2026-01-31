خالد طلعت يكشف مفاجأة في أرقام محمد الشناوي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن أرقام نجم منتخب مصر والأهلي محمد الشناوي.

أرقام محمد الشناوي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد الشناوي استقبلت شباكه 400 هدف مع الأندية في 500 مباراة بخلاف 47 هدف أخرين مع منتخب مصر".

وكان قد أكد محمد الشناوي قائد الأهلي أن خوض المباريات عقب العودة مباشرة من المشاركة مع المنتخب في كأس الأمم كانت صعبة للغايه.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم للحديث عن مباراة يانج أفريكانز أن الأهلي يواجه منافس قوي ويقدم كرة قدم جيده مشددًا أن هدف الاهلي هو حصد ال ٣ نقاط .

وأضاف: اللعب في تنزانيا صعب للغاية بسبب الظروف المناخية والجماهير التي تدعم فريقها بكل قوة.

واصل: الأهلي اعتاد علي التتويج بالبطولات مشددا علي أن حلم حياته كان الانضمام للأهلي وارتداء قميصه.