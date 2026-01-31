قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
يستقبل مطار مرسى علم الدولي 37 رحلة دولية اليوم ضمن 140 رحلة أسبوعية

ابراهيم جادالله

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 37 رحلة طيران دولية، أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية، وذلك ضمن 140 رحلة من المقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، في إطار الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها مدينة مرسى علم.

وتكثف السلطات المختصة بالمطار جهودها لتيسير إجراءات الوصول واستقبال السياح، مع الالتزام الكامل بكافة التدابير الأمنية والاحترازية المتبعة، تمهيدًا لنقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المخصصة لإقامتهم، لقضاء عطلاتهم على الشواطئ الخلابة والمقاصد السياحية المتميزة بمدينة مرسى علم.

وبحسب جداول الرحلات الجوية، يستقبل المطار اليوم 8 رحلات قادمة من ألمانيا، و16 رحلة من بولندا، و6 رحلات من إيطاليا، إلى جانب رحلتين من سويسرا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلتين من التشيك، ورحلة واحدة من لوكسمبورج.

ويُذكر أن الرحلات الأسبوعية الوافدة إلى مطار مرسى علم الدولي تصل من 12 دولة مختلفة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، بما يعكس الإقبال المتزايد من السائحين الأوروبيين على مقاصد السياحة الشاطئية بمحافظة البحر الأحمر، في ظل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبنية سياحية متميزة.

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

لماذا انهار الذهب والفضة فجأة... وهل تعاود الصعود؟| تقرير خاص

جنوب أفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي.. وانتقام صهيوني في رام الله

إيران تعلق على وساطة تركيا ولقاء ترامب أردوغان وبزشكيان

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

