يستقبل مطار مرسى علم الدولي 37 رحلة دولية اليوم ضمن 140 رحلة أسبوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 37 رحلة طيران دولية، أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية، وذلك ضمن 140 رحلة من المقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، في إطار الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها مدينة مرسى علم.

وتكثف السلطات المختصة بالمطار جهودها لتيسير إجراءات الوصول واستقبال السياح، مع الالتزام الكامل بكافة التدابير الأمنية والاحترازية المتبعة، تمهيدًا لنقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المخصصة لإقامتهم، لقضاء عطلاتهم على الشواطئ الخلابة والمقاصد السياحية المتميزة بمدينة مرسى علم.

وبحسب جداول الرحلات الجوية، يستقبل المطار اليوم 8 رحلات قادمة من ألمانيا، و16 رحلة من بولندا، و6 رحلات من إيطاليا، إلى جانب رحلتين من سويسرا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلتين من التشيك، ورحلة واحدة من لوكسمبورج.

ويُذكر أن الرحلات الأسبوعية الوافدة إلى مطار مرسى علم الدولي تصل من 12 دولة مختلفة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، بما يعكس الإقبال المتزايد من السائحين الأوروبيين على مقاصد السياحة الشاطئية بمحافظة البحر الأحمر، في ظل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبنية سياحية متميزة.