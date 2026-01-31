ارتفاع ضحايا تصادم دراجتين على طريق التل بشبين القناطر إلى 3 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أثناء سباق، على طريق شبين القناطر – التل بمحافظة القليوبية، إلى 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين خلال سباق على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.



وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع كل من عبدالله عبدالحكيم (22 عامًا) مقيم قرية عرب غانم، وعمرو م مقيم قرية كفر أبو زايد، فيما أُصيب كل من عبدالفتاح بهاء (17 عامًا) مقيم قرية تل بني تميم، وشخص آخر، حيث جرى نقل الجثمانين والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.